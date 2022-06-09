09 июня 2022

Звездный силовик из Екатеринбурга пойдет на повышение. Это связано с новым генеральским званием

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По словам источника, Константин Строганов ждет повышения Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Глава Северо-восточного административного округа ГУ МВД Москвы Константин Строганов, боровшийся с организованной преступностью в Екатеринбурге, может получить повышение в центральном аппарате МВД РФ после присвоения звания генерал-майора. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Если Строганову дали генеральские погоны, значит, что скоро его переместят. Конечно, и сам Строганов хочет этого уже давно», — рассказал собеседник агентства.

Однако другой инсайдер усомнился в планах силовика на повышение. «Строганов ценная для руководства фигура именно на своем месте. Перемещать его пока не целесообразно», — посчитал источник.

URA.RU направило запрос в МВД РФ. Ответа на момент публикации не поступало.

Константин Строганов в 1996 году начал борьбу с бандитизмом в Москве, после чего занимал несколько руководящих постов на местах. В 2011 году Строганова перевели в Екатеринбург для борьбы с организованной преступностью. В регионе он стал известен благодаря операциям по разоблачению криминальных группировок и торговцев контрафактным алкоголем. В начале июня ему присвоили новое звание — генерал-майора. Однако официально об этом еще не сообщалось.

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Глава Северо-восточного административного округа ГУ МВД Москвы Константин Строганов, боровшийся с организованной преступностью в Екатеринбурге, может получить повышение в центральном аппарате МВД РФ после присвоения звания генерал-майора. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Если Строганову дали генеральские погоны, значит, что скоро его переместят. Конечно, и сам Строганов хочет этого уже давно», — рассказал собеседник агентства. Однако другой инсайдер усомнился в планах силовика на повышение. «Строганов ценная для руководства фигура именно на своем месте. Перемещать его пока не целесообразно», — посчитал источник. URA.RU направило запрос в МВД РФ. Ответа на момент публикации не поступало. Константин Строганов в 1996 году начал борьбу с бандитизмом в Москве, после чего занимал несколько руководящих постов на местах. В 2011 году Строганова перевели в Екатеринбург для борьбы с организованной преступностью. В регионе он стал известен благодаря операциям по разоблачению криминальных группировок и торговцев контрафактным алкоголем. В начале июня ему присвоили новое звание — генерал-майора. Однако официально об этом еще не сообщалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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