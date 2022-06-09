Из Перми в Беларусь отправлены тонны мороженого

Экспорт мороженого проходит под контролем Россельхознадзора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Региональный прикамский производитель мороженого отправил в республику Беларусь 9 тонн мороженого. Об этом сообщили в Управлении по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Отправка 9074,32 тонн мороженого происходила под управлением сотрудников Россельхознадзора. «Автотранспорт, оборудованный морозильной установкой, соответствовал установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в школы и детские сады Пермского края поступало сливочное масло сомнительного производства. Документы производителя были оформлены с нарушениями.