09 июня 2022

Из Перми в Беларусь отправлены тонны мороженого

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мороженого на Хладокомбинате №3. Екатеринбург, конвейер, пломбир, сладость, мороженое
Экспорт мороженого проходит под контролем Россельхознадзора Фото:

Региональный прикамский производитель мороженого отправил в республику Беларусь 9 тонн мороженого. Об этом сообщили в Управлении по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Отправка 9074,32 тонн мороженого происходила под управлением сотрудников Россельхознадзора. «Автотранспорт, оборудованный морозильной установкой, соответствовал установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в школы и детские сады Пермского края поступало сливочное масло сомнительного производства. Документы производителя были оформлены с нарушениями.

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Региональный прикамский производитель мороженого отправил в республику Беларусь 9 тонн мороженого. Об этом сообщили в Управлении по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Отправка 9074,32 тонн мороженого происходила под управлением сотрудников Россельхознадзора. «Автотранспорт, оборудованный морозильной установкой, соответствовал установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что в школы и детские сады Пермского края поступало сливочное масло сомнительного производства. Документы производителя были оформлены с нарушениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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