Мэр Екатеринбурга создал закрытый клуб топ-менеджеров

10 июня 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Совет директоров станет уникальной площадкой по обмену опытом в сфере управления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Екатеринбурга и бизнес объединились, чтобы максимально оперативно решать проблемы, с которыми сталкиваются город и горожане. В Совет директоров предприятий и организаций, созданный главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, вошли учредители Фонда Святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе благотворительной организации. «В состав коллегиального органа вошли представители муниципалитета, руководители крупнейших промышленных и девелоперских компаний, предприятий торговли, сельского хозяйства и другие. Всего в списке — 32 человека, в том числе учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Симановский и Ян Центер, а также вице-президент благотворительного фонда „Дети России“ Багир Абдулазизов», — сказано в сообщении. Совет директоров станет уникальной площадкой по обмену опытом и лучшими практиками в сфере управления. В числе приоритетных задач нового органа — создание условий для развития Екатеринбурга, комплексное решение межотраслевых проблем для роста благосостояния горожан. «Эксперты планируют рассматривать самые актуальные вопросы городского развития: подготовку нового Генерального плана, вопросы здравоохранения, привлечения инвестиций в социальную сферу и многие другие. Собираться Совет директоров будет не реже одного раза в квартал», — отметили в пресс-службе фонда. Десятого июня состоялось первое заседание Совета директоров Екатеринбурга. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Власти Екатеринбурга и бизнес объединились, чтобы максимально оперативно решать проблемы, с которыми сталкиваются город и горожане. В Совет директоров предприятий и организаций, созданный главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, вошли учредители Фонда Святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе благотворительной организации. «В состав коллегиального органа вошли представители муниципалитета, руководители крупнейших промышленных и девелоперских компаний, предприятий торговли, сельского хозяйства и другие. Всего в списке — 32 человека, в том числе учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Симановский и Ян Центер, а также вице-президент благотворительного фонда „Дети России“ Багир Абдулазизов», — сказано в сообщении. Совет директоров станет уникальной площадкой по обмену опытом и лучшими практиками в сфере управления. В числе приоритетных задач нового органа — создание условий для развития Екатеринбурга, комплексное решение межотраслевых проблем для роста благосостояния горожан. «Эксперты планируют рассматривать самые актуальные вопросы городского развития: подготовку нового Генерального плана, вопросы здравоохранения, привлечения инвестиций в социальную сферу и многие другие. Собираться Совет директоров будет не реже одного раза в квартал», — отметили в пресс-службе фонда. Десятого июня состоялось первое заседание Совета директоров Екатеринбурга.