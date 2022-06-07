В Госдуме одобрили новое молодежное движение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Большая перемена». Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Ранее документ получил положительные отзывы от правительства РФ и отраслевых комитетов Госдумы.
«Российское движение детей и молодежи „Большая перемена“ призвано помочь сформировать ребенку ценности труда, уважения к старшим, созидания, любви к своей Родине, взаимопомощи, дать путевку в жизнь, предоставить все возможные инструменты для самореализации», — заявил автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Его слова приводит официальный telegram-канал комитета.
Метелев пояснил, что «Большая перемена» должна охватить максимальное количество детей и подростков, а не только лидеров и ребят, живущих в больших городах. Он подчеркнул, что в каждом населенном пункте России должны создавать равные условия для самореализации молодых людей. У них должны быть возможности для того, чтобы проявлять свои таланты и способности на благо страны.
Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова уточнила, что «Большая перемена» должна впитать опыт всех молодежных движений, которые когда-либо существовали в России. «Как бы страна наша ни называлась, страна у нас одна, народ у нас один и дети всегда являются нашей главной ценностью. Мы будем брать самое лучшее из нашей истории, дополнять самым лучшим из современности, работать с этим без оглядки на тех, кому за что-то там стыдно», — заявила она.
Законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Он был приурочен к 100-летию пионерского движения. В пояснительной записке указано, что основная цель «Большой перемены» — подготовить детей и молодежь к полноценной жизнь в обществе, а также сформировать их мировоззрения на основе «традиционных российских духовных и нравственных ценностей».
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Большая перемена». Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Ранее документ получил положительные отзывы от правительства РФ и отраслевых комитетов Госдумы. «Российское движение детей и молодежи „Большая перемена“ призвано помочь сформировать ребенку ценности труда, уважения к старшим, созидания, любви к своей Родине, взаимопомощи, дать путевку в жизнь, предоставить все возможные инструменты для самореализации», — заявил автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Его слова приводит официальный telegram-канал комитета. Метелев пояснил, что «Большая перемена» должна охватить максимальное количество детей и подростков, а не только лидеров и ребят, живущих в больших городах. Он подчеркнул, что в каждом населенном пункте России должны создавать равные условия для самореализации молодых людей. У них должны быть возможности для того, чтобы проявлять свои таланты и способности на благо страны. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова уточнила, что «Большая перемена» должна впитать опыт всех молодежных движений, которые когда-либо существовали в России. «Как бы страна наша ни называлась, страна у нас одна, народ у нас один и дети всегда являются нашей главной ценностью. Мы будем брать самое лучшее из нашей истории, дополнять самым лучшим из современности, работать с этим без оглядки на тех, кому за что-то там стыдно», — заявила она. Законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Он был приурочен к 100-летию пионерского движения. В пояснительной записке указано, что основная цель «Большой перемены» — подготовить детей и молодежь к полноценной жизнь в обществе, а также сформировать их мировоззрения на основе «традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявлял, что дети будут сами определять идеологию нового молодежного движения. Он уточнил, что создание проекта поддержали все партии.