В Госдуме одобрили новое молодежное движение

07 июня 2022 в 22:55 Размер текста - 17 +

«Большая перемена» даст детям все возможности для самореализации, заявил Артем Метелев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Большая перемена». Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Ранее документ получил положительные отзывы от правительства РФ и отраслевых комитетов Госдумы. «Российское движение детей и молодежи „Большая перемена“ призвано помочь сформировать ребенку ценности труда, уважения к старшим, созидания, любви к своей Родине, взаимопомощи, дать путевку в жизнь, предоставить все возможные инструменты для самореализации», — заявил автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Его слова приводит официальный telegram-канал комитета. Метелев пояснил, что «Большая перемена» должна охватить максимальное количество детей и подростков, а не только лидеров и ребят, живущих в больших городах. Он подчеркнул, что в каждом населенном пункте России должны создавать равные условия для самореализации молодых людей. У них должны быть возможности для того, чтобы проявлять свои таланты и способности на благо страны. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова уточнила, что «Большая перемена» должна впитать опыт всех молодежных движений, которые когда-либо существовали в России. «Как бы страна наша ни называлась, страна у нас одна, народ у нас один и дети всегда являются нашей главной ценностью. Мы будем брать самое лучшее из нашей истории, дополнять самым лучшим из современности, работать с этим без оглядки на тех, кому за что-то там стыдно», — заявила она. Законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Он был приурочен к 100-летию пионерского движения. В пояснительной записке указано, что основная цель «Большой перемены» — подготовить детей и молодежь к полноценной жизнь в обществе, а также сформировать их мировоззрения на основе «традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявлял, что дети будут сами определять идеологию нового молодежного движения. Он уточнил, что создание проекта поддержали все партии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Большая перемена». Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Ранее документ получил положительные отзывы от правительства РФ и отраслевых комитетов Госдумы. «Российское движение детей и молодежи „Большая перемена“ призвано помочь сформировать ребенку ценности труда, уважения к старшим, созидания, любви к своей Родине, взаимопомощи, дать путевку в жизнь, предоставить все возможные инструменты для самореализации», — заявил автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Его слова приводит официальный telegram-канал комитета. Метелев пояснил, что «Большая перемена» должна охватить максимальное количество детей и подростков, а не только лидеров и ребят, живущих в больших городах. Он подчеркнул, что в каждом населенном пункте России должны создавать равные условия для самореализации молодых людей. У них должны быть возможности для того, чтобы проявлять свои таланты и способности на благо страны. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова уточнила, что «Большая перемена» должна впитать опыт всех молодежных движений, которые когда-либо существовали в России. «Как бы страна наша ни называлась, страна у нас одна, народ у нас один и дети всегда являются нашей главной ценностью. Мы будем брать самое лучшее из нашей истории, дополнять самым лучшим из современности, работать с этим без оглядки на тех, кому за что-то там стыдно», — заявила она. Законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Он был приурочен к 100-летию пионерского движения. В пояснительной записке указано, что основная цель «Большой перемены» — подготовить детей и молодежь к полноценной жизнь в обществе, а также сформировать их мировоззрения на основе «традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявлял, что дети будут сами определять идеологию нового молодежного движения. Он уточнил, что создание проекта поддержали все партии.