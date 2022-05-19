Кириенко: все партии РФ поддержали создание детского движения

Представители всех политических партий в РФ поддержали идею создания нового общероссийского движения детей и молодежи «Большая перемена» и оставили подпись под соответствующим документом. Об этом рассказал первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко на фестивале «Большой школьный пикник».
«То, что появился такой законопроект, это хорошо. Насколько я знаю, под ним поставили свои подписи представители всех политических партий нашей страны», — сказал Кириенко, сообщается в telegram-канале «Большая перемена».
Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании «Большой перемены». Инициаторами выступили депутаты и сенаторы Совфеда. Планируется, что движение не будет частью госструктуры и станет общественным институтом. Для участия в проекте будут привлекать школьников, к нему могут присоединиться 18 миллионов человек, сообщает «Общественное телевидение России». Инициатива поможет создать возможность всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, отмечали в Госдуме. Создание такого движения является необходимым шагом, цитирует РАПСИ вице-спикера Госдумы, главу партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анну Кузнецову.
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Представители всех политических партий в РФ поддержали идею создания нового общероссийского движения детей и молодежи «Большая перемена» и оставили подпись под соответствующим документом. Об этом рассказал первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко на фестивале «Большой школьный пикник». «То, что появился такой законопроект, это хорошо. Насколько я знаю, под ним поставили свои подписи представители всех политических партий нашей страны», — сказал Кириенко, сообщается в telegram-канале «Большая перемена». Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании «Большой перемены». Инициаторами выступили депутаты и сенаторы Совфеда. Планируется, что движение не будет частью госструктуры и станет общественным институтом. Для участия в проекте будут привлекать школьников, к нему могут присоединиться 18 миллионов человек, сообщает «Общественное телевидение России». Инициатива поможет создать возможность всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, отмечали в Госдуме. Создание такого движения является необходимым шагом, цитирует РАПСИ вице-спикера Госдумы, главу партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анну Кузнецову.