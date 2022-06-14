Reuters: США «вызывают гнев Пекина» из-за Тайваньского пролива

15 июня 2022 в 06:59 Размер текста - 17 +

США дают отпор Китаю, называя Тайваньский пролив международным водным путем Фото: Владимир Андреев © URA.RU В последние годы корабли Соединенных Штатов Америки проходили через Тайваньский пролив, тем самым «вызывая гнев Пекина». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайского чиновника. «Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна «обладает суверенитетом, суверенными правами и юрисдикцией над Тайваньским проливом», и назвало это «ложным заявлением, когда некоторые страны называют Тайваньский пролив «международными водами»», — сообщает Reuters. Отмечается, что в последние годы военные корабли США, а также союзных стран, таких как Великобритания и Канада, проходили через пролив, «вызывая гнев Пекина». Согласно данным Reuters, ответ США на такие высказывания не заставил себя долго ждать, так официальный представитель американского госдепартамента США Нед Прайс заявил в электронном письме агентству Рейтер, что «Тайваньский пролив является международным водным путем, а это означает, что Тайваньский пролив является районом, где свободы в открытом море, включая свободу судоходства и полетов, гарантируются в соответствии с международными стандартами Закон», — уверен американский политик. По его мнению, мир «неизменно заинтересован <…> в стабильности в Тайваньском проливе, и мы считаем, что это имеет решающее значение для безопасности и процветания более широкого Индо-Тихоокеанского региона», добавил он. Он выразил обеспокоенность из-за «агрессивной риторики и принудительных действий Китая в отношении Тайваня». Прайс заявил, что Штаты «продолжат летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом, включая транзит через Тайваньский пролив», заключил он. В середине апреля правительство Китая поручило провести военные учения в районе Тайваня, которые будут направлены против «ошибочных сигналов» Америки. Ранее американский адмирал Майкл Гилдей предупредил, что Тайвань должен готовиться к потенциальной агрессии Китая. А в США готовы использовать военную силу для защиты Тайваня в случае вторжения со стороны Китая. Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции с премьером-министром Японии Фумио Кисидой в Токио. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В последние годы корабли Соединенных Штатов Америки проходили через Тайваньский пролив, тем самым «вызывая гнев Пекина». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайского чиновника. «Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна «обладает суверенитетом, суверенными правами и юрисдикцией над Тайваньским проливом», и назвало это «ложным заявлением, когда некоторые страны называют Тайваньский пролив «международными водами»», — сообщает Reuters. Отмечается, что в последние годы военные корабли США, а также союзных стран, таких как Великобритания и Канада, проходили через пролив, «вызывая гнев Пекина». Согласно данным Reuters, ответ США на такие высказывания не заставил себя долго ждать, так официальный представитель американского госдепартамента США Нед Прайс заявил в электронном письме агентству Рейтер, что «Тайваньский пролив является международным водным путем, а это означает, что Тайваньский пролив является районом, где свободы в открытом море, включая свободу судоходства и полетов, гарантируются в соответствии с международными стандартами Закон», — уверен американский политик. По его мнению, мир «неизменно заинтересован <…> в стабильности в Тайваньском проливе, и мы считаем, что это имеет решающее значение для безопасности и процветания более широкого Индо-Тихоокеанского региона», добавил он. Он выразил обеспокоенность из-за «агрессивной риторики и принудительных действий Китая в отношении Тайваня». Прайс заявил, что Штаты «продолжат летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом, включая транзит через Тайваньский пролив», заключил он. В середине апреля правительство Китая поручило провести военные учения в районе Тайваня, которые будут направлены против «ошибочных сигналов» Америки. Ранее американский адмирал Майкл Гилдей предупредил, что Тайвань должен готовиться к потенциальной агрессии Китая. А в США готовы использовать военную силу для защиты Тайваня в случае вторжения со стороны Китая. Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции с премьером-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.