У задержанной ФСБ в Челябинске бизнес-леди арестовали 85 млн

Гендиректора фирмы из Челябинска обвиняют в хищениях 85 млн рублей при поставках медицинского оборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По инициативе следствия суд наложил арест на имущество предпринимательницы из Челябинска более чем на 85 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону. Женщину обвиняют в хищениях на эту сумму при поставке компьютерных томографов в 2020 году. По информации агентства, речь идет о гендиректоре ЗАО «Медсервис-регион» Елене Селищевой.

«По данным следствия, обвиняемая в 2020 году путем обмана совершила хищение средств бюджета при поставке томографов по завышенной стоимости. Преступлением причинен ущерб в размере более 85 млн рублей. По ходатайству следователя СК арестовано имущество обвиняемой на указанную сумму», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Бизнес-леди предъявили обвинение по ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками управления ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области.

Селищеву 13 июня задержали в аэропорту Челябинска. Показания против нее дал замминистра экс-здравоохранения области Александр Кузнецов, причастный к закупке томографов. После того как экс-чиновнику предъявили обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.