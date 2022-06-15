На уборку от «Сима-ленда» вышли 150 человек Фото предоставлено организаторами акции

Сотрудники компании «Сима-ленд» провели большую уборку в саду им. Энгельса, расположенном в самом центре Екатеринбурга. Во время субботника было собрано 50 мешков мусора, рассказали URA.RU организаторы акции.

На уборку вызвались 150 человек. За несколько часов они покрасили детскую площадку, архитектурные композиции «Паровоз» и «Башни», а также установили новые урны, скамейки (а те, что еще могут быть пригодны для горожан, отремонтировали), клумбы и кроссбукинги. А в конце по традиции водрузили памятную табличку: «Мы сделали это от всего сердца. Пожалуйста, сохраните это!»

Подобные акции «Сима-ленд» проводит с прошлого года. С приходом лета-2022 отряды добровольцев привели в порядок огромный парк Камвольного комбината, сквер имени Александра Канделя, пляж Уктус, приют для животных в Горном Щите, территорию детского сада №424, стелу «Европа — Азия» и дикий Верх-Исетский пляж.

Уборка в саду им. Энгельса интересна тем, что эта площадка участвовала в общегородском голосовании за территории, которые в 2023 году благоустроят за счет федерального бюджета. Но проиграла.

В парке установили скамейки, уже ставшие визитной карточкой таких субботников Фото предоставлено организаторами акции

Фото предоставлено организаторами акции

Так детская площадка выглядит после субботника Фото предоставлено организаторами акции

По завершении субботника прошел флешмоб Фото предоставлено организаторами акции