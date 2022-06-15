«Сима-ленд» порадовал екатеринбуржцев, проигравших крупный спор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На уборку от «Сима-ленда» вышли 150 человек

Сотрудники компании «Сима-ленд» провели большую уборку в саду им. Энгельса, расположенном в самом центре Екатеринбурга. Во время субботника было собрано 50 мешков мусора, рассказали URA.RU организаторы акции.

На уборку вызвались 150 человек. За несколько часов они покрасили детскую площадку, архитектурные композиции «Паровоз» и «Башни», а также установили новые урны, скамейки (а те, что еще могут быть пригодны для горожан, отремонтировали), клумбы и кроссбукинги. А в конце по традиции водрузили памятную табличку: «Мы сделали это от всего сердца. Пожалуйста, сохраните это!»

Подобные акции «Сима-ленд» проводит с прошлого года. С приходом лета-2022 отряды добровольцев привели в порядок огромный парк Камвольного комбината, сквер имени Александра Канделя, пляж Уктус, приют для животных в Горном Щите, территорию детского сада №424, стелу «Европа — Азия» и дикий Верх-Исетский пляж.

Уборка в саду им. Энгельса интересна тем, что эта площадка участвовала в общегородском голосовании за территории, которые в 2023 году благоустроят за счет федерального бюджета. Но проиграла.

В парке установили скамейки, уже ставшие визитной карточкой таких субботников
Так детская площадка выглядит после субботника
По завершении субботника прошел флешмоб

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Сотрудники компании «Сима-ленд» провели большую уборку в саду им. Энгельса, расположенном в самом центре Екатеринбурга. Во время субботника было собрано 50 мешков мусора, рассказали URA.RU организаторы акции. На уборку вызвались 150 человек. За несколько часов они покрасили детскую площадку, архитектурные композиции «Паровоз» и «Башни», а также установили новые урны, скамейки (а те, что еще могут быть пригодны для горожан, отремонтировали), клумбы и кроссбукинги. А в конце по традиции водрузили памятную табличку: «Мы сделали это от всего сердца. Пожалуйста, сохраните это!» Подобные акции «Сима-ленд» проводит с прошлого года. С приходом лета-2022 отряды добровольцев привели в порядок огромный парк Камвольного комбината, сквер имени Александра Канделя, пляж Уктус, приют для животных в Горном Щите, территорию детского сада №424, стелу «Европа — Азия» и дикий Верх-Исетский пляж. Уборка в саду им. Энгельса интересна тем, что эта площадка участвовала в общегородском голосовании за территории, которые в 2023 году благоустроят за счет федерального бюджета. Но проиграла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...