Пермского мэра заподозрили в незаконной раздаче квартир. Жилье дали начальнику полиции и главврачу

20 июня 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

С 2012 по 2018 год чайковские власти выдали 12 квартир Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков, осужденный в 2019 году за незаконное предоставление подчиненной муниципальной квартиры, обратился в полицию с требованием провести проверку по фактам аналогичных действий со стороны администрации Чайковского района. Об этом URA.RU рассказал сам Третьяков. Но следователи отказали в возбуждении уголовного дела. Он обратился в Чайковский городской суд. «В свое время мне говорили, что такая практика годами существовала. У меня тогда не возникло никаких сомнений. Сейчас те же люди, по сути, которые доказали мою вину в суде, говорят, что все законно. В суде прозвучало, что только в самом Чайковском с 2012 по 2018 год раздали 12 квартир, а в поселке Марковский — 800», — говорит Третьяков. И добавляет, что в суде он использовал «формулировки из собственного приговора». Ему указали на то, что по Жилищному кодексу РФ получать муниципальные квартиры могут только малоимущие, стоящие в очереди. В постановлении об отказе в возбуждении дела от 4 мая 2022 года (документ есть в распоряжении URA.RU) указаны адреса квартир и имена их получателей. Среди них — два врача местной больницы, преподаватель колледжа и школы искусств, фельдшер, учитель, два участковых полиции, а также «председатель правового комитета администрации района Мифтахов Р.М., директор ГО и ЧС района Болквадзе М.В., главврач Чайковской ЦРБ Кожевников С. В. и начальник отдела МВД России по Чайковскому району Плишкин В.Г.» В документе сказано, что до объединения города и района в один муниципалитет, у района не было обязанности вести учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это было полномочие поселений. Все квартиры, которые были на балансе района, носили статус служебного жилья. И выданы они были на основании положения о порядке предоставления таких квартир, которое действовало в районе. Оно предполагает выделения жилья бюджетникам для временного проживания. И спустя 10 лет работы (или семи лет на руководящей должности) они могут получить квартиры безвозмездно в собственность. И поэтому нарушений следствие не увидело, а Третьякова признало «добросовестно заблуждающимся». В ходе заседания Чайковского городского суда на прошлой неделе следователи объявили об отмене этого постановления, сообщил Алексей Третьяков. В течение месяца должно быть вынесено новое решение. URA.RU направило запрос в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю. На момент публикации ответ не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков, осужденный в 2019 году за незаконное предоставление подчиненной муниципальной квартиры, обратился в полицию с требованием провести проверку по фактам аналогичных действий со стороны администрации Чайковского района. Об этом URA.RU рассказал сам Третьяков. Но следователи отказали в возбуждении уголовного дела. Он обратился в Чайковский городской суд. «В свое время мне говорили, что такая практика годами существовала. У меня тогда не возникло никаких сомнений. Сейчас те же люди, по сути, которые доказали мою вину в суде, говорят, что все законно. В суде прозвучало, что только в самом Чайковском с 2012 по 2018 год раздали 12 квартир, а в поселке Марковский — 800», — говорит Третьяков. И добавляет, что в суде он использовал «формулировки из собственного приговора». Ему указали на то, что по Жилищному кодексу РФ получать муниципальные квартиры могут только малоимущие, стоящие в очереди. В постановлении об отказе в возбуждении дела от 4 мая 2022 года (документ есть в распоряжении URA.RU) указаны адреса квартир и имена их получателей. Среди них — два врача местной больницы, преподаватель колледжа и школы искусств, фельдшер, учитель, два участковых полиции, а также «председатель правового комитета администрации района Мифтахов Р.М., директор ГО и ЧС района Болквадзе М.В., главврач Чайковской ЦРБ Кожевников С. В. и начальник отдела МВД России по Чайковскому району Плишкин В.Г.» В документе сказано, что до объединения города и района в один муниципалитет, у района не было обязанности вести учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это было полномочие поселений. Все квартиры, которые были на балансе района, носили статус служебного жилья. И выданы они были на основании положения о порядке предоставления таких квартир, которое действовало в районе. Оно предполагает выделения жилья бюджетникам для временного проживания. И спустя 10 лет работы (или семи лет на руководящей должности) они могут получить квартиры безвозмездно в собственность. И поэтому нарушений следствие не увидело, а Третьякова признало «добросовестно заблуждающимся». В ходе заседания Чайковского городского суда на прошлой неделе следователи объявили об отмене этого постановления, сообщил Алексей Третьяков. В течение месяца должно быть вынесено новое решение. URA.RU направило запрос в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю. На момент публикации ответ не был получен.