Инсайд: генерала свердловской полиции сменит выходец из VIP-клана

Владимир Миронов работает в органах уже почти 40 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Место замначальника свердловского ГУ МВД генерал-майора юстиции Владимира Миронова, которому прочат скорую отставку, займет человек из окружения шефа ведомства Александра Мешкова. Как сообщил URA.RU источник, глава региональной полиции планирует доверить пост одному из своих бывших сослуживцев.

Возможная отставка Миронова сейчас активно обсуждается в свердловском главке. Генерал-майор — ветеран областной полиции, последние 20 лет он возглавляет главное следственное управление при МВД. В октябре Миронову исполнится 63 года, предельного возраста службы он достиг еще в 2019-м и работает на специальных условиях. Его отношения с Мешковым характеризуют как нормальные, но, по неофициальным данным, начальник главка уже вовсю подбирает Миронову замену.

«Мешков хочет завести в эту структуру [в главное следственное управление] своего человека. Это будет кто-то из его товарищей [с бывших мест службы] из Твери или из Астрахани», — рассказал инсайдер в главке. Второй собеседник заметил, что рокировка, если и планируется, произойдет нескоро: «Должность Миронова „указная“ (ротация возможна только указом президента РФ — прим. URA.RU), перед этим еще должна собраться кадровая комиссия при президенте».

К астраханско-тверскому клану Мешкова причисляют его бывших сослуживцев, которых генерал-лейтенант перевел в Свердловскую область, став в 2019 году начальником главка. К ним, например, относятся глава управления экономической безопасности Рашид Даулетов (работал в Астрахани) и шеф полиции Екатеринбурга Игорь Озеров (выходец из Твери).

Официально информацию о возможной отставке Миронова в областном ГУ МВД пока не прокомментировали. URA.RU обращалось в пресс-службу главка, но ответ к моменту публикации не поступил.

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