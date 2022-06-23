В Челябинске начали ремонтировать среднемагистральные самолеты

Челябинское предприятие специализируется на ремонте самолетов ЯК-42 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В аэропорту Челябинска стали массово ремонтировать российские лайнеры. На территории аэропорта построили цех для ремонта среднемагистральных лайнеров. Предприятие специализируется на обслуживании пассажирских самолетов ЯК-42.

«На территории городского аэропорта построили цех для среднемагистральных лайнеров. Предприятие специализируется на обслуживании пассажирских самолетов ЯК-42. Заказов много. На техобслуживание в Челябинск пригоняют технику со всей России и из соседних стран», — сообщило Общественное телевидение России.

У предприятия заказов достаточно много. На техобслуживание в Челябинск пригоняют технику со всей России и из соседних стран, уточняет телеканал.

По словам генерального директора ООО «АТ Техник» Сергея Андреева, действия технического состава перечислены, как в табличке. Все это проверяется, и, если есть необходимость, технически подгоняются параметры, исправляются либо корректируются.