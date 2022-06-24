Уже с 18.00 Екатеринбург стал наполняться музыкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге начался музыкальный фестиваль «Ночь музыки». Он пройдет в течение всего вечера 24 июня и закончится в три часа ночи 25 июня акцией «Светает».

На фестивале задействовано 103 площадки и более 3000 музыкантов, которые исполнят музыку различных жанров: от хип-хопа до джаза. Во время проведения фестиваля центр города стал менее мобильным — до часу ночи будут перекрыты дороги в районе улиц Бориса Ельцина и Ленина. Также в центральной части Екатеринбурга, где расположится основная музыкальна программа фестиваля, уже нельзя купить алкоголь.

Напомним, что сегодня у Ural Music Night есть семь ведущих площадок, где можно послушать известных в России исполнителей. Речь идет о выступлениях групп UMA2RMAN, «Лауд», «Ак-47», певиц Ольги Сербякиной и МакSим, а также исполнителей Максима Свободы и ZOLOTO. С подробной программой фестиваля, в которой указаны площадки по жанрам, можно ознакомиться в нашей афише.

В настоящий момент на улице Вайнера уже слышны выступления артистов. Так, на площадке «Дисколэнд» на улице Вайнера лирическую поп-музыку исполняет участник «Евровидения-2021», выступавший на бэк-вокале у певицы MANIZHA, Alessandr kudinov. Также возле сцены понемногу собираются поклонники белорусского вокально-инструментального ансамбля «Песняры». Музыканты порадуют гостей песнями «Вологда», «Молодость моя, Белоруссия», «Беловежская Пуща» и другими известными хитами.

На Плотинке, где должна будет выступить певица МакSим, также начинают собираться люди. Пока на сцене выступают молодые поп-исполнители. Также на одной из площадок гостям фестиваля предлагают выяснить, кто сильнее кричит.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night проходит 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Помимо известных артистов в рамках UMN на одной из площадок выступит заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, а также состоится пленэр и казачья выставка.

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