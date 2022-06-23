Турчак наградил челябинского политика, получившего пост в Москве

Дамир Утарбеков получил новое поощрение из высших кругов «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат законодательного собрания Челябинской области Дамир Утарбеков получил официальную благодарность от секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах Челябинска.

«Утарбекову вручили на днях официальную благодарность с несколько расплывчатой формулировкой „За всестороннее сотрудничество и личный вклад в организацию и проведение мероприятий партии“. Но формулировки тут ничего не значат, важен сам факт высокой оценки со стороны Турчака. Особенно в дополнение к очень серьезному аппаратному повышению, которое Утарбеков получил как функционер», — пояснил инсайдер.

В середине июня Утарбеков получил назначение в центральный аппарат ЕР. Он уже перебрался в Москву, где будет курировать в Центральном штабе МГЕР связи с молодыми депутатами и региональными отделениями ЕР. Также в зоне его ответственности координация работы организаций МГЕР в регионах РФ. Сам Утарбеков на момент подготовки новости был недоступен для комментариев.

В заксобрание Челябинской области политик избрался осенью 2020 года, после чего начал быстро двигаться по карьерной лестнице. Тем не менее, после столичного назначения он заявил URA.RU, что намерен продолжить работать на малой родине как депутат регионального парламента.