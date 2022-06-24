24 июня 2022
23 июня 2022

В Сургуте пьяный мотоциклист протаранил две иномарки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Мужчину привлекли к административной ответственности Фото:

На улице Западная в Сургуте (ХМАО) нетрезвый мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Водитель 1977 года рождения, управляя мотоциклом „БМВ“, не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем „Опель Астра“, движущимся во встречном направлении. Затем мотоцикл отбросило на автомобиль „Хендай Сантафе“, движущийся в попутном направлении», — отмечается в сообщении.

Мотоциклиста привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Полицейские выясняют причины аварии.

Ранее URA.RU писало, что суд Чувашии признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы жителя Сургута за то, что тот устроил аварию, в результате которой его пассажир стал инвалидом.

Авария на ул. Западная в Сургуте

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На улице Западная в Сургуте (ХМАО) нетрезвый мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Водитель 1977 года рождения, управляя мотоциклом „БМВ“, не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем „Опель Астра“, движущимся во встречном направлении. Затем мотоцикл отбросило на автомобиль „Хендай Сантафе“, движущийся в попутном направлении», — отмечается в сообщении. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Полицейские выясняют причины аварии. Ранее URA.RU писало, что суд Чувашии признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы жителя Сургута за то, что тот устроил аварию, в результате которой его пассажир стал инвалидом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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