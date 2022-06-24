На улице Западная в Сургуте (ХМАО) нетрезвый мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Водитель 1977 года рождения, управляя мотоциклом „БМВ“, не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем „Опель Астра“, движущимся во встречном направлении. Затем мотоцикл отбросило на автомобиль „Хендай Сантафе“, движущийся в попутном направлении», — отмечается в сообщении.
Мотоциклиста привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Полицейские выясняют причины аварии.
Ранее URA.RU писало, что суд Чувашии признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы жителя Сургута за то, что тот устроил аварию, в результате которой его пассажир стал инвалидом.
На улице Западная в Сургуте (ХМАО) нетрезвый мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Водитель 1977 года рождения, управляя мотоциклом „БМВ“, не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем „Опель Астра“, движущимся во встречном направлении. Затем мотоцикл отбросило на автомобиль „Хендай Сантафе“, движущийся в попутном направлении», — отмечается в сообщении. Мотоциклиста привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Полицейские выясняют причины аварии. Ранее URA.RU писало, что суд Чувашии признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы жителя Сургута за то, что тот устроил аварию, в результате которой его пассажир стал инвалидом.