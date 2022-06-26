В Сургуте машина влетела в столб. Двух человек зажало в салоне. Фото

27 июня 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Водителя и пассажира зажало в салоне (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на улице Мира автомобиль врезался в столб. Водитель и пассажир не смогли самостоятельно выбраться после аварии из машины, сообщается в группе «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». «Возле дома 17 отечественная „пятнашка“ влетела в столб. Внутри автомобиля находились четыре человека. Водителя и сидящего рядом с ним пассажира зажало в покореженном салоне. Их извлекли. У них переломы ног и сотрясения», — указано в сообщении. Экстренные службы работают на месте ДТП. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU рассказывало, что на улице Западная в Сургуте (ХМАО) нетрезвый мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. ДТП в Сургуте «К-информ», «ВКонтакте» Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте (ХМАО) на улице Мира автомобиль врезался в столб. Водитель и пассажир не смогли самостоятельно выбраться после аварии из машины, сообщается в группе «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». «Возле дома 17 отечественная „пятнашка“ влетела в столб. Внутри автомобиля находились четыре человека. Водителя и сидящего рядом с ним пассажира зажало в покореженном салоне. Их извлекли. У них переломы ног и сотрясения», — указано в сообщении. Экстренные службы работают на месте ДТП. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU рассказывало, что на улице Западная в Сургуте (ХМАО) нетрезвый мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.