26 июня 2022
25 июня 2022

Свердловчанин, обокравший DNS в Перми, получил 3 года колонии

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, защитная маска, мера пресечения, наручники
По словам осужденного, всю технику он продал за 80 тысяч рублей Фото:

Житель Свердловской области, похитивший технику в магазине DNS в Перми на 800 тысяч рублей, получил срок. Мужчину приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии особого режима. Об этом сообщается на сайте МВД по Пермскому краю.

«Мужчине назначили наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — говорится на сайте. Также виновного обязали возместить нанесенный ущерб владельцам магазина.

Преступление в начале года совершил 28-летний житель Первоуральска. Похититель проник в магазин ночью, взломав дверь служебного входа. Мужчина вскрыл витрину и похитил более 50 смартфонов и ноутбук. Как признался после ареста сам виновный, всю технику он продал за 80 тысяч рублей.

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Житель Свердловской области, похитивший технику в магазине DNS в Перми на 800 тысяч рублей, получил срок. Мужчину приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии особого режима. Об этом сообщается на сайте МВД по Пермскому краю. «Мужчине назначили наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — говорится на сайте. Также виновного обязали возместить нанесенный ущерб владельцам магазина. Преступление в начале года совершил 28-летний житель Первоуральска. Похититель проник в магазин ночью, взломав дверь служебного входа. Мужчина вскрыл витрину и похитил более 50 смартфонов и ноутбук. Как признался после ареста сам виновный, всю технику он продал за 80 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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