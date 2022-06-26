Свердловчанин, обокравший DNS в Перми, получил 3 года колонии

27 июня 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

По словам осужденного, всю технику он продал за 80 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Свердловской области, похитивший технику в магазине DNS в Перми на 800 тысяч рублей, получил срок. Мужчину приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии особого режима. Об этом сообщается на сайте МВД по Пермскому краю. «Мужчине назначили наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — говорится на сайте. Также виновного обязали возместить нанесенный ущерб владельцам магазина. Преступление в начале года совершил 28-летний житель Первоуральска. Похититель проник в магазин ночью, взломав дверь служебного входа. Мужчина вскрыл витрину и похитил более 50 смартфонов и ноутбук. Как признался после ареста сам виновный, всю технику он продал за 80 тысяч рублей. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Житель Свердловской области, похитивший технику в магазине DNS в Перми на 800 тысяч рублей, получил срок. Мужчину приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии особого режима. Об этом сообщается на сайте МВД по Пермскому краю. «Мужчине назначили наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — говорится на сайте. Также виновного обязали возместить нанесенный ущерб владельцам магазина. Преступление в начале года совершил 28-летний житель Первоуральска. Похититель проник в магазин ночью, взломав дверь служебного входа. Мужчина вскрыл витрину и похитил более 50 смартфонов и ноутбук. Как признался после ареста сам виновный, всю технику он продал за 80 тысяч рублей.