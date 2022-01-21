Свердловчанин обокрал DNS в Перми на 800 тысяч

Житель Свердловской области, находящийся в розыске, украл из магазина DNS в Перми смартфоны и ноутбук. Об этом сообщает УМВД по Пермскому краю.
«Злоумышленник аккуратно вскрыл витрину со смартфонами и сложил в рюкзак дорогостоящие телефоны и ноутбук. С похищенной техникой, стоимость которой представители торговой сети оценили на 800 тысяч рублей, мужчина скрылся в неизвестном направлении», — сообщает пресс-служба ведомства.
По данным полиции, подозреваемый проник ночью в магазин сети DNS через служебный вход, взломав дверь. Полицейским удалось напасть на след и арестовать 28-жителя Первоуральска. Оказалось, что он находится в федеральном розыске за кражу в своей области. Мужчина приехал в Пермь около месяца назад, устроился разнорабочим и стал снимать жилье в центре города. Сообщается, что подозреваемый уже успел продать гаджеты за 80 тыс. рублей и купить на вырученные средства колонку. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).
Житель Свердловской области, находящийся в розыске, украл из магазина DNS в Перми смартфоны и ноутбук. Об этом сообщает УМВД по Пермскому краю. «Злоумышленник аккуратно вскрыл витрину со смартфонами и сложил в рюкзак дорогостоящие телефоны и ноутбук. С похищенной техникой, стоимость которой представители торговой сети оценили на 800 тысяч рублей, мужчина скрылся в неизвестном направлении», — сообщает пресс-служба ведомства. По данным полиции, подозреваемый проник ночью в магазин сети DNS через служебный вход, взломав дверь. Полицейским удалось напасть на след и арестовать 28-жителя Первоуральска. Оказалось, что он находится в федеральном розыске за кражу в своей области. Мужчина приехал в Пермь около месяца назад, устроился разнорабочим и стал снимать жилье в центре города. Сообщается, что подозреваемый уже успел продать гаджеты за 80 тыс. рублей и купить на вырученные средства колонку. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).