Свердловчанин обокрал DNS в Перми на 800 тысяч

21 января 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Подозреваемый уже успел продать часть украденного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Свердловской области, находящийся в розыске, украл из магазина DNS в Перми смартфоны и ноутбук. Об этом сообщает УМВД по Пермскому краю. «Злоумышленник аккуратно вскрыл витрину со смартфонами и сложил в рюкзак дорогостоящие телефоны и ноутбук. С похищенной техникой, стоимость которой представители торговой сети оценили на 800 тысяч рублей, мужчина скрылся в неизвестном направлении», — сообщает пресс-служба ведомства. По данным полиции, подозреваемый проник ночью в магазин сети DNS через служебный вход, взломав дверь. Полицейским удалось напасть на след и арестовать 28-жителя Первоуральска. Оказалось, что он находится в федеральном розыске за кражу в своей области. Мужчина приехал в Пермь около месяца назад, устроился разнорабочим и стал снимать жилье в центре города. Сообщается, что подозреваемый уже успел продать гаджеты за 80 тыс. рублей и купить на вырученные средства колонку. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Свердловской области, находящийся в розыске, украл из магазина DNS в Перми смартфоны и ноутбук. Об этом сообщает УМВД по Пермскому краю. «Злоумышленник аккуратно вскрыл витрину со смартфонами и сложил в рюкзак дорогостоящие телефоны и ноутбук. С похищенной техникой, стоимость которой представители торговой сети оценили на 800 тысяч рублей, мужчина скрылся в неизвестном направлении», — сообщает пресс-служба ведомства. По данным полиции, подозреваемый проник ночью в магазин сети DNS через служебный вход, взломав дверь. Полицейским удалось напасть на след и арестовать 28-жителя Первоуральска. Оказалось, что он находится в федеральном розыске за кражу в своей области. Мужчина приехал в Пермь около месяца назад, устроился разнорабочим и стал снимать жилье в центре города. Сообщается, что подозреваемый уже успел продать гаджеты за 80 тыс. рублей и купить на вырученные средства колонку. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).