Директор бунтующего свердловского завода банкротит учредителя УКЗ

Экс-гендиректор компрессорного завода Денис Тасаков банкротит учредителя УКЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-генеральный директор «Уральского компрессорного завода» (УКЗ), сотрудникам которого не выплачивали зарплату несколько месяцев, Денис Тасаков покинул свой пост 18 мая, однако более полтура месяцев продолжает фактически руководить предприятием и представляться СМИ старой должностью. По данный сервиса «Контур.Фокус», сейчас эту должность занимает экс-председатель гордумы Режа Алексей Копалов.

Согласно данным картотеки свердловского арбитража, в начале мая стартовало дело о банкротстве учредителя завода ООО «УКЗ-Инвест». Интересен тот факт, что Тасаков после своей отставки вошел в состав учредителей компании «ЮНАКО-Инвест», которая и банкротит учредителя УКЗ. Среди соучредителей компании «ЮНАКО-Инвест» также числится Василий Бурага, фигурант громкого уголовного дела промышленной группы «Уралинвестэнерго» (УИЭ).

Руководство завода обещает погасить задолженность по зарплатам до конца июня. На данный момент было выплачено 13,4 миллиона рублей. Сумма долга за весь период задержек составила 18,2 млн рублей. 8 июня стало известно о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате. Тогда URA.RU сообщало, что руководство завода задерживает выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

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