26 июня 2022

Актриса Шпица рассказала о своих ближайших друзьях в Перми

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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная вручению Премии президента России в области науки. Москва, шпица екатерина
Екатерина Шпица — коренная пермячка Фото:

Пермская актриса Екатерина Шпица провела на своей малой родине больше недели. Артистка посетила Дягилевский фестиваль, сидела в жюри первой лиги КВН и даже сдала сессию. Но больше всего, Екатерина была рада увидеть старых друзей. Об этом она написала в своих соцсетях.

«Я привезла из Перми огромный букет… впечатлений. В последние 1,5 суток, оставшиеся мне для встреч после финального зачета, я собрала малинник из прекрасных сильных женщин, успев встретиться с каждой хотя бы ненадолго», — написала Шпица на своей личной страничке в социальной сети «Вконтакте».

Актриса рассказала, что провела всю ночь за душевными разговорами на кухне со своим учителем актерского мастерства Мариной Оленевой, пообщалась с одноклассницей Аней Ермаковой, которая работает нутрициологом. Она была рада, что школьная учительница по русскому языку и литературе Алевтина Капочкина, не смотря на возраст и страшную аварию, много читает, гуляет и лишь недавно перестала брать учеников на репетиторство. Также, Екатерина успела встретиться с двумя подругами — создательницей инклюзивного лагеря Ольгой Зубковой и актрисой Эллой Чудиновой.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатерина Шпица вышла замуж. Ее избранником стал генеральный директор фитнес-клуба X-Fit «Столешников», тренер, фотограф и видеограф Руслан Панов.

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Пермская актриса Екатерина Шпица провела на своей малой родине больше недели. Артистка посетила Дягилевский фестиваль, сидела в жюри первой лиги КВН и даже сдала сессию. Но больше всего, Екатерина была рада увидеть старых друзей. Об этом она написала в своих соцсетях. «Я привезла из Перми огромный букет… впечатлений. В последние 1,5 суток, оставшиеся мне для встреч после финального зачета, я собрала малинник из прекрасных сильных женщин, успев встретиться с каждой хотя бы ненадолго», — написала Шпица на своей личной страничке в социальной сети «Вконтакте». Актриса рассказала, что провела всю ночь за душевными разговорами на кухне со своим учителем актерского мастерства Мариной Оленевой, пообщалась с одноклассницей Аней Ермаковой, которая работает нутрициологом. Она была рада, что школьная учительница по русскому языку и литературе Алевтина Капочкина, не смотря на возраст и страшную аварию, много читает, гуляет и лишь недавно перестала брать учеников на репетиторство. Также, Екатерина успела встретиться с двумя подругами — создательницей инклюзивного лагеря Ольгой Зубковой и актрисой Эллой Чудиновой. Ранее URA.RU сообщало, что Екатерина Шпица вышла замуж. Ее избранником стал генеральный директор фитнес-клуба X-Fit «Столешников», тренер, фотограф и видеограф Руслан Панов.
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