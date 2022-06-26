Автомобилист открыл стрельбу по девушке-водителю (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция проводит проверку по сообщению о дорожном конфликте в Тюмени, в результате которого один из автомобилистов открыл стрельбу по девушке-водителю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Участники происшествия установлены. В произошедшем разбираются правоохранительные органы, устанавливаются детали. По итогу будет дана правовая оценка», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

О случившемся на дороге ЧП сообщил telegram-канал «Тюменская Z уМоора». Конфликт произошел 25 июня.

«На Московском тракте, на участке от Перевалово до Молодежного, водитель Kia совершал резкие и опасные маневры на скорости, бортуя в бока и оттормаживаясь перед автомобилем „Опель Астра“. Этого оказалось мало и во время движения из Kia открыли огонь по девушке-водителю „Опеля“», — говорится в посте канала.

Там добавили, что девушка не пострадала. Водитель Kia пытался избежать вызова полиции, предлагая жертве нападения деньги, и угрожая своими связями.

Фото: telegram-канал «Тюменская Z уМоора»