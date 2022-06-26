26 июня 2022
25 июня 2022

В Тюмени дорожный конфликт закончился стрельбой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилист открыл стрельбу по девушке-водителю (архивное фото) Фото:

Полиция проводит проверку по сообщению о дорожном конфликте в Тюмени, в результате которого один из автомобилистов открыл стрельбу по девушке-водителю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Участники происшествия установлены. В произошедшем разбираются правоохранительные органы, устанавливаются детали. По итогу будет дана правовая оценка», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

О случившемся на дороге ЧП сообщил telegram-канал «Тюменская Z уМоора». Конфликт произошел 25 июня.

«На Московском тракте, на участке от Перевалово до Молодежного, водитель Kia совершал резкие и опасные маневры на скорости, бортуя в бока и оттормаживаясь перед автомобилем „Опель Астра“. Этого оказалось мало и во время движения из Kia открыли огонь по девушке-водителю „Опеля“», — говорится в посте канала.

Там добавили, что девушка не пострадала. Водитель Kia пытался избежать вызова полиции, предлагая жертве нападения деньги, и угрожая своими связями.

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Полиция проводит проверку по сообщению о дорожном конфликте в Тюмени, в результате которого один из автомобилистов открыл стрельбу по девушке-водителю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Участники происшествия установлены. В произошедшем разбираются правоохранительные органы, устанавливаются детали. По итогу будет дана правовая оценка», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. О случившемся на дороге ЧП сообщил telegram-канал «Тюменская Z уМоора». Конфликт произошел 25 июня. «На Московском тракте, на участке от Перевалово до Молодежного, водитель Kia совершал резкие и опасные маневры на скорости, бортуя в бока и оттормаживаясь перед автомобилем „Опель Астра“. Этого оказалось мало и во время движения из Kia открыли огонь по девушке-водителю „Опеля“», — говорится в посте канала. Там добавили, что девушка не пострадала. Водитель Kia пытался избежать вызова полиции, предлагая жертве нападения деньги, и угрожая своими связями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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