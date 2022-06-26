Полиция проводит проверку по сообщению о дорожном конфликте в Тюмени, в результате которого один из автомобилистов открыл стрельбу по девушке-водителю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«Участники происшествия установлены. В произошедшем разбираются правоохранительные органы, устанавливаются детали. По итогу будет дана правовая оценка», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
О случившемся на дороге ЧП сообщил telegram-канал «Тюменская Z уМоора». Конфликт произошел 25 июня.
«На Московском тракте, на участке от Перевалово до Молодежного, водитель Kia совершал резкие и опасные маневры на скорости, бортуя в бока и оттормаживаясь перед автомобилем „Опель Астра“. Этого оказалось мало и во время движения из Kia открыли огонь по девушке-водителю „Опеля“», — говорится в посте канала.
Там добавили, что девушка не пострадала. Водитель Kia пытался избежать вызова полиции, предлагая жертве нападения деньги, и угрожая своими связями.
Фото: telegram-канал «Тюменская Z уМоора»
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».
Полиция проводит проверку по сообщению о дорожном конфликте в Тюмени, в результате которого один из автомобилистов открыл стрельбу по девушке-водителю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Участники происшествия установлены. В произошедшем разбираются правоохранительные органы, устанавливаются детали. По итогу будет дана правовая оценка», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. О случившемся на дороге ЧП сообщил telegram-канал «Тюменская Z уМоора». Конфликт произошел 25 июня. «На Московском тракте, на участке от Перевалово до Молодежного, водитель Kia совершал резкие и опасные маневры на скорости, бортуя в бока и оттормаживаясь перед автомобилем „Опель Астра“. Этого оказалось мало и во время движения из Kia открыли огонь по девушке-водителю „Опеля“», — говорится в посте канала. Там добавили, что девушка не пострадала. Водитель Kia пытался избежать вызова полиции, предлагая жертве нападения деньги, и угрожая своими связями.