Названы популярные авианаправления для жителей ЯНАО

Жители ЯНАО чаще всего летают в Тюмень и Москву

02 мая 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Самый популярный маршрут у ямальцев из Салехарда в Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители ЯНАО за первые три месяца 2024 года чаще всего летали в Тюмень. На втором месте по путешествиям стоит Москва. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «Наиболее популярными межрегиональными маршрутами стали направления из аэропортов округа в аэропорты Тюмени и Москвы. Лидерство у маршрута Салехард — Тюмень (21 326 пассажиров), Салехард — Москва (17 029), Надым — Тюмень (10 031)», — написал департамент округа в telegram-канале. Сообщается, что по межмуниципальным маршрутам наибольшее количество пассажиров перевезено из Салехарда в Новый Уренгой — 3714 пассажиров, и в Ноябрьск (2278). На вертолетных маршрутах большей популярностью пользовались перелеты из окружной столицы в населенные пункты Ямальского района — 4 937. За квартал авиакомпании совершили 9 041 рейс. За это период пассажиропоток ямальских аэропортов составил 470 918 пассажиров. Это на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В аэропортах округа в 2023 году также зафиксировали увеличение количества людей. Пассажиропоток ямальских аэропортов составил 1 893 210 человек. Это на 144 114 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ЯНАО за первые три месяца 2024 года чаще всего летали в Тюмень. На втором месте по путешествиям стоит Москва. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «Наиболее популярными межрегиональными маршрутами стали направления из аэропортов округа в аэропорты Тюмени и Москвы. Лидерство у маршрута Салехард — Тюмень (21 326 пассажиров), Салехард — Москва (17 029), Надым — Тюмень (10 031)», — написал департамент округа в telegram-канале. Сообщается, что по межмуниципальным маршрутам наибольшее количество пассажиров перевезено из Салехарда в Новый Уренгой — 3714 пассажиров, и в Ноябрьск (2278). На вертолетных маршрутах большей популярностью пользовались перелеты из окружной столицы в населенные пункты Ямальского района — 4 937. За квартал авиакомпании совершили 9 041 рейс. За это период пассажиропоток ямальских аэропортов составил 470 918 пассажиров. Это на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В аэропортах округа в 2023 году также зафиксировали увеличение количества людей. Пассажиропоток ямальских аэропортов составил 1 893 210 человек. Это на 144 114 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.