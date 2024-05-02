Ямальский депутат Тюменской облдумы женится на экс-сотруднице пресс-службы губернатора ЯНАО

Член Тюменской облдумы женится на экс-сотруднице пресс-службы губернатора ЯНАО
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Экс-сотрудница пресс-службы губернатора ЯНАО вышла замуж за ямальского депутата Фото:

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин женился на экс-сотруднице пресс-службы губернатора Ямала Виктории Тихоновой. О церемонии бракосочетания политик рассказал в своих соцсетях.

Молодожены зарегистрировали брак днем 2 мая. Церемония состоялась в тюменском дворце бракосочетания.

Виктория Тихонова завершила карьеру на Ямале с уходом с должности пресс-секретаря главы департамента молодежной политики и туризма Наиля Хайруллина. Причиной увольнения стал переезд в другой регион. Ранее URA.RU сообщало о регулярных изменениях в структуре пресс-службы департамента молодежной политики Ямала.

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Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин женился на экс-сотруднице пресс-службы губернатора Ямала Виктории Тихоновой. О церемонии бракосочетания политик рассказал в своих соцсетях. Молодожены зарегистрировали брак днем 2 мая. Церемония состоялась в тюменском дворце бракосочетания. Виктория Тихонова завершила карьеру на Ямале с уходом с должности пресс-секретаря главы департамента молодежной политики и туризма Наиля Хайруллина. Причиной увольнения стал переезд в другой регион. Ранее URA.RU сообщало о регулярных изменениях в структуре пресс-службы департамента молодежной политики Ямала.
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