Ямальский депутат Тюменской облдумы женится на экс-сотруднице пресс-службы губернатора ЯНАО

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин женился на экс-сотруднице пресс-службы губернатора Ямала Виктории Тихоновой. О церемонии бракосочетания политик рассказал в своих соцсетях.
Молодожены зарегистрировали брак днем 2 мая. Церемония состоялась в тюменском дворце бракосочетания.
Виктория Тихонова завершила карьеру на Ямале с уходом с должности пресс-секретаря главы департамента молодежной политики и туризма Наиля Хайруллина. Причиной увольнения стал переезд в другой регион. Ранее URA.RU сообщало о регулярных изменениях в структуре пресс-службы департамента молодежной политики Ямала.
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