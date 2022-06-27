Полковник в отставке раскрыл судьбу дезертиров ВСУ в Донбассе

27 июня 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ проходят тщательную проверку, когда попадают к военным силам РФ, ДНР и ЛНР Фото: Наталья Мущинкина © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дезертировавшие украинские солдаты, попавшие к российским военным, могут оказаться в рядах сил Народных милиций республик Донбасса. Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Да, может быть такое, когда человека, уроженца Мариуполя, обманом вывезли во Львовскую область и сейчас он хочет принять участие в освобождении. Почему бы и нет. Это уже контрольные органы Донецкой народной республики, Луганской народной республики, да и наши, проверяют его на предмет лояльности и возможности — не является ли он засланным казачком, не несет никаких диверсионных действий. Вполне возможно, что он может перейти на сторону ДНР, ЛНР и стать активным участником сопротивления фашизму», — сказал Анатолий Матвийчук. По словам военного эксперта, в отношении любого боевика, попавшего в руки российских, донецких или луганских военных, производится тщательная проверка. «Мы разбрасываем подобные листовки с самолетов. Вот они и приходят с этими листовками. При штабах армии и выше появляются пункты сбора военнопленных, где проводится их первичный осмотр. Это идентификация, принадлежность к ВСУ, воинской части, потом медицинский осмотр и тут же начинаются первичные следственные действия на предмет причастности к военным преступлениям», — уточнил он. Ранее в Минобороны РФ сообщили о массовых случаях дезертирства в украинской армии. Тем временем в освобожденных районов ЛНР спецназ Росгвардии задержали 12 человек в гражданском, без документов. Есть предположение, что они являются частью вооруженных сил Украины. Все они доставлены в военную комендатуру для дальнейшего разбирательства. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Дезертировавшие украинские солдаты, попавшие к российским военным, могут оказаться в рядах сил Народных милиций республик Донбасса. Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Да, может быть такое, когда человека, уроженца Мариуполя, обманом вывезли во Львовскую область и сейчас он хочет принять участие в освобождении. Почему бы и нет. Это уже контрольные органы Донецкой народной республики, Луганской народной республики, да и наши, проверяют его на предмет лояльности и возможности — не является ли он засланным казачком, не несет никаких диверсионных действий. Вполне возможно, что он может перейти на сторону ДНР, ЛНР и стать активным участником сопротивления фашизму», — сказал Анатолий Матвийчук. По словам военного эксперта, в отношении любого боевика, попавшего в руки российских, донецких или луганских военных, производится тщательная проверка. «Мы разбрасываем подобные листовки с самолетов. Вот они и приходят с этими листовками. При штабах армии и выше появляются пункты сбора военнопленных, где проводится их первичный осмотр. Это идентификация, принадлежность к ВСУ, воинской части, потом медицинский осмотр и тут же начинаются первичные следственные действия на предмет причастности к военным преступлениям», — уточнил он. Ранее в Минобороны РФ сообщили о массовых случаях дезертирства в украинской армии. Тем временем в освобожденных районов ЛНР спецназ Росгвардии задержали 12 человек в гражданском, без документов. Есть предположение, что они являются частью вооруженных сил Украины. Все они доставлены в военную комендатуру для дальнейшего разбирательства. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса.