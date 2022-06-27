27 июня 2022

Из Челябинска запустят комфортный поезд в Златоуст. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Палатки для медиков на жд вокзале. Челябинск, вокзал, вокзал челябинск, железнодорожный вокзал, палатки для медиков
Подвижной парк ЮУЖД пополнится новым поездом Фото:

С августа из Челябинска до Златоуста будет курсировать новый поезд ЭП2Д. Как сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), вице-губернатор Сергей Шаль оценил условия для пассажиров.

«Презентовали новый электропоезд повышенной комфортности. Поезд ЭП2Д из шести вагонов начнет курсировать по направлению Челябинск—Миасс—Златоуст в августе. До конца года мы ожидаем поступление еще четырех новых современных электропоездов. С учетом этого будем рассматривать и новые направления следования», — уточнили в ЮУЖД.

Новый подвижной состав оборудован эргономичными сидениями с USB-портами для зарядки гаджетов, системой климат-контроля и электронными информационными табло. В конструкции вагона есть подъемники для посадки и высадки пассажиров, места для крепления инвалидных колясок.

Представители перевозчика подчеркнули, что вагоны оснащены экологически чистыми туалетными комплексами для пассажиров. Биотуалетами, рассказали URA.RU в пресс-службе компании, оборудованы 72% вагонов Федеральной пассажирской компании в регионе. Из новшеств — в ЭП2Д имеются вертикальные крепления для перевозки велосипедов. Вагоны соединены герметичным переходом. Система видеонаблюдения позволит локомотивной бригаде держать под контролем ситуацию в поезде: даже на крыше.

ЭП2Д производит Демиховский машзавод. Поезд может разгоняться до 250 км в час. Кроме вагонов данного производителя, в парке ЮУЖД имеются поезда, изготовленные компаниями — московским заводом АО «Метровагонмаш», «Тверским вагоностроительным заводом» и производителем из Свердловской области «Уральские локомотивы».

Электропоезд будет поставляться с московского завода
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Сергей Шаль оценил надежность и комфорт поезда
Фото:
Вагоны в ЭП2Д вместительные, а кресла мягкие
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Туалетные комнаты будут удобны маломобильным и всем остальным пассажирам
Фото:
Все вагоны ЭП2Д оборудованы зарядными устройствами
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С августа из Челябинска до Златоуста будет курсировать новый поезд ЭП2Д. Как сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), вице-губернатор Сергей Шаль оценил условия для пассажиров. «Презентовали новый электропоезд повышенной комфортности. Поезд ЭП2Д из шести вагонов начнет курсировать по направлению Челябинск—Миасс—Златоуст в августе. До конца года мы ожидаем поступление еще четырех новых современных электропоездов. С учетом этого будем рассматривать и новые направления следования», — уточнили в ЮУЖД. Новый подвижной состав оборудован эргономичными сидениями с USB-портами для зарядки гаджетов, системой климат-контроля и электронными информационными табло. В конструкции вагона есть подъемники для посадки и высадки пассажиров, места для крепления инвалидных колясок. Представители перевозчика подчеркнули, что вагоны оснащены экологически чистыми туалетными комплексами для пассажиров. Биотуалетами, рассказали URA.RU в пресс-службе компании, оборудованы 72% вагонов Федеральной пассажирской компании в регионе. Из новшеств — в ЭП2Д имеются вертикальные крепления для перевозки велосипедов. Вагоны соединены герметичным переходом. Система видеонаблюдения позволит локомотивной бригаде держать под контролем ситуацию в поезде: даже на крыше. ЭП2Д производит Демиховский машзавод. Поезд может разгоняться до 250 км в час. Кроме вагонов данного производителя, в парке ЮУЖД имеются поезда, изготовленные компаниями — московским заводом АО «Метровагонмаш», «Тверским вагоностроительным заводом» и производителем из Свердловской области «Уральские локомотивы».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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