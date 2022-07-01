Клуб Air из Екатеринбурга оказался в центре скандала после того, как охранник не пустил двух девушек из Тывы «на основании расизма» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Руководство клуба Air на улице Радищева в Екатеринбурге, куда охранник не пустил тувинок «по причине расизма», просит остановить сетевую травлю, так как страдает моральный дух персонала. Конфликт с девушками из Тывы исчерпан, претензий к клубу у них нет, но горожане продолжают звонить в клуб и угрожать персоналу. Об этом URA.RU рассказал менеджер заведения Фуад Алиев.

«Я опишу ситуацию, как реально было. Перед девушками зашли ребята из Саудовской Аравии, которые забронировали стол, а девушки зайти не смогли, так как свободных столов больше не было. И вот девушки, кивая на зашедших ребят, начали настойчиво спрашивать: „Почему они зашли, а мы нет, это расизм, да?“. Фейсер ответил утвердительно», — рассказывает Алиев.

Когда начали разбираться в ситуации, то посмотрели видео с камер видеонаблюдения. На них видно, что охранник даже не употребил слово «расизм», просто утвердительно кивнул головой. «Это было глупо и неуместно, фейсера уволили, он раскаялся за содеянное», — добавляет Алиев. Менеджер не считает, что травля всего коллектива из-за поступка одного человека — это справедливая расплата.

В клуб звонили с упреками, их приходится выслушивать девушкам-хостес, которые не имели к ситуации никакого отношения. Сотрудники боялись выходить на работу, так как чувствовали себя в опасности. Более того, коллективу обидно, что их несправедливо обвиняют в поддержке расизма.

«Когда тебя обвиняют в том, против чего ты сам — это может эмоционально пошатнуть. Команда у нас очень сплоченная, многие работают бок о бок уже не первый год. Мы всегда поддерживаем друг друга, открыто обсуждаем то, что нас волнует. Только это помогло нам пройти через самую острую фазу шумихи. Также очень помогла поддержка гостей», — рассказывает Алиев. Постоянные клиенты клуба — африканцы, азербайджанцы, русские, грузины и армяне заявили, что «Air — территория, свободная от национальных предрассудков».

Конфликт произошел в екатеринбургском клубе Air ночью 26 июня. Охранник клуба не пустил двух девушек из республики Тыва «на основании расизма». Ночной клуб Air извинился перед девушками за произошедшее, пригласив девушек в гости. Но те отказались, потому что улетают домой.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам