Губернатор Гладков: жители Белгорода не смогут спать спокойно

Отвечая на вопрос одной из местных жительниц, Гладков ответил, что спать спокойно в ближайшее время им не удастся Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообщался с жителями Белгорода после ночного ЧП, в результате которого три человека погибли, четыре пострадали. Отвечая на вопрос одной из местных жительниц, он ответил, что спать спокойно в ближайшее время им не удастся.

«Никак. Все, что зависит от меня, моих оперативных служб, мы сделали, делаем и будем делать. То, что сейчас случилось, это, конечно, крайне сложная ситуация. Сказать о том, что больше [такого] никогда не будет, я вам не могу», — приводит слова Гладкова РБК. Губернатор заверил горожан, что решение вопроса по предотвращению нанесенного ущерба власти берут на себя, но им требуется время для оценки масштаба повреждений.

Ранее URA.RU сообщало, что Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал об обстреле приграничного села Журавлевка. Предварительно, пострадали два человека. Также есть разрушения жилых домов. Об этом писал телеканал 360.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация соседнего государства.

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