На дороге в Перми паслось стадо коров

04 июля 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Коровы гуляли на кольце у «КамГэс» Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Пермском микрорайоне Гайва паслось небольшое стадо коров. Животных заметили местные жители и написали об этом в группе «Подслушано Пермь» социальной сети «ВКонтакте». «Теперь мы видели все. Замечено на Гайве», — пишет автор поста. Подписчиков такой выпас животных порадовал: «Коровы удобряют, чтоб все лучше росло. Они тоже хотят красоты. Вот к цветам и пришли», — умиляются комментаторы. «Селфи делать пришли красотки, на красивую полянку», — пишет комментатор. «Приемная комиссия ландшафтный дизайн пришла оценивать», — добавляет еще один. Нашлись и пермяки, которые уже видели этих коров в городе и предполагают, откуда они могли взяться: «Они уже 3 дня гуляют. Возможно, и дольше!!! С Ширяихи дошли уже до Гайвы. Сами по себе, без пастуха», — пишет комментатор. «Был там, хозяина нет, пастуха нет. Коровы бесхозные, причем в 17 часов они лежали на траве на ост. Лесозавод. В 22ч были на Камгэсе. Коров видел раньше на поселке Ширяиха. Надеюсь, МЧС приехали и животные в безопасности», — сообщает подписчик. Оперативно подтвердить информацию у МЧС корреспонденту URA.RU не удалось. Коровы гуляли и щипали траву прямо на газоне «Подслушано Пермь»/vk.com Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Пермском микрорайоне Гайва паслось небольшое стадо коров. Животных заметили местные жители и написали об этом в группе «Подслушано Пермь» социальной сети «ВКонтакте». «Теперь мы видели все. Замечено на Гайве», — пишет автор поста. Подписчиков такой выпас животных порадовал: «Коровы удобряют, чтоб все лучше росло. Они тоже хотят красоты. Вот к цветам и пришли», — умиляются комментаторы. «Селфи делать пришли красотки, на красивую полянку», — пишет комментатор. «Приемная комиссия ландшафтный дизайн пришла оценивать», — добавляет еще один. Нашлись и пермяки, которые уже видели этих коров в городе и предполагают, откуда они могли взяться: «Они уже 3 дня гуляют. Возможно, и дольше!!! С Ширяихи дошли уже до Гайвы. Сами по себе, без пастуха», — пишет комментатор. «Был там, хозяина нет, пастуха нет. Коровы бесхозные, причем в 17 часов они лежали на траве на ост. Лесозавод. В 22ч были на Камгэсе. Коров видел раньше на поселке Ширяиха. Надеюсь, МЧС приехали и животные в безопасности», — сообщает подписчик. Оперативно подтвердить информацию у МЧС корреспонденту URA.RU не удалось.