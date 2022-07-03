03 июля 2022

В Свердловскую область надвигается 30-градусная жара

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Заседание правительства СО и администрации Екатеринбурга в Ельцин Центре, жара, женщина, купание в фонтане
Свердловчане смогут насладиться жарой уже в ближайшие выходные Фото:

В ближайшую неделю с 4 по 10 июля жителей Свердловской области ожидает жаркая погода. Такие данные опубликованы на сайте «Гидрометцентр».

По прогнозам синоптиков, 4 и 5 июля температура не будет превышать 20 градусов. В среду, 6 июля, воздух прогреется до 21 градуса, но ожидаются дожди. Однако, начиная с четверга, столбик термометра поднимется еще на 4 градуса. В выходные же свердловчан настигнет 30-градусная жара.

Ранее синоптики предупреждали, что с 4 по 6 июля погода в Свердловской области будет умеренно теплой и с кратковременными дождями. Также сообщалось, что самым теплым периодом июля станет третья неделя с 11 по 18 июля: дневные температуры в этот период будут в пределах 25-30 градусов.

К выходным свердловчане смогут насладиться по-настоящему летней погодой
Фото:

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В ближайшую неделю с 4 по 10 июля жителей Свердловской области ожидает жаркая погода. Такие данные опубликованы на сайте «Гидрометцентр». По прогнозам синоптиков, 4 и 5 июля температура не будет превышать 20 градусов. В среду, 6 июля, воздух прогреется до 21 градуса, но ожидаются дожди. Однако, начиная с четверга, столбик термометра поднимется еще на 4 градуса. В выходные же свердловчан настигнет 30-градусная жара. Ранее синоптики предупреждали, что с 4 по 6 июля погода в Свердловской области будет умеренно теплой и с кратковременными дождями. Также сообщалось, что самым теплым периодом июля станет третья неделя с 11 по 18 июля: дневные температуры в этот период будут в пределах 25-30 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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