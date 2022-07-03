Бизнесмен построил частную школу в Челябинске

Новая школа начнет работать с 1 сентября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинске директор компании по производству автохимии и автокосметики «LAVR» Алексей Лаврик вложил около 450 миллионов рублей в строительство частной школы со своей метеостанцией, тиром, бассейном и классом на крыше. Об этом сообщил URA.RU сам бизнесмен.

«Моя семья, опираясь на возможности, которые дает LAVR, ведет благотворительную деятельность по мере своих сил. Мы построили крутую школу Монтессори в Челябинске. Я занимаюсь наставничеством, воспитанием детей — своих и не только, наверное, для местных это важнее, чем-то, сколько банок раскоксовки или промывки мы продали», — сообщил Лаврик.

Частная школа находится на северо-западе по улице Титановая, 3. По словам Лаврика частная школа — индивидуальный проект, на ее месте раньше был детский сад, который пришлось снести.

В учреждении дети будут обучаться по системе итальянского ученного Марии Монтессори. Метод обучения разработала Монтессори в начале двадцатого века. Методика позволяет создать среду, позволяющую ребенку в полной мере проявить свои способности и получить необходимые ему знания на своем опыте. По этой же методике проходил обучение и сын бизнесмена.

Сейчас школа находится на финальной стадии подготовки. Рабочие заканчивают внутреннюю отделку, ведутся работы по благоустройству территории. Первых учеников частная школа примет уже 1 сентября.