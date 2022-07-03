Челябинский выпускник рассказал секрет, как стать 200-балльником

Ученик лицея №31 стал обладателем 100 баллов сразу по двум предметам (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинске выпускник физико-математического лицея № 31 Геннадий Поляков стал обладателем 100 баллов сразу по двум предметам в едином государственном экзамене (ЕГЭ). Он получил высший балл по математике профильного уровня и информатике и ИКТ и поделился секретом везения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«Сдать два экзамена на высшие баллы мне помог опыт спортивного программирования, которым я занимался почти два года. Выйдя с экзамена, я был уверен в 100 баллах и не особо волновался за результат. Перед сдачей экзаменов я поставил себе цель набрать 200 баллов по математике и информатике, а также постараться набрать как можно больше по русскому. Я уверен, что ЕГЭ — это везение, а везет тому, кто больше знает», — рассказал Поляков.

В пресс-службе ведомства отметили, что по русскому языку Поляков набрал 96 баллов. Что касается информатики и ИКТ, то данный предмет по выбору пользуется популярностью у выпускников 11-классов. В этом году в нем приняли участие более 2,5 тысяч выпускников области.