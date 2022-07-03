03 июля 2022

Челябинский выпускник рассказал секрет, как стать 200-балльником

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, школьники, подготовка к егэ, сдача егэ
Ученик лицея №31 стал обладателем 100 баллов сразу по двум предметам (фото из архива) Фото:

В Челябинске выпускник физико-математического лицея № 31 Геннадий Поляков стал обладателем 100 баллов сразу по двум предметам в едином государственном экзамене (ЕГЭ). Он получил высший балл по математике профильного уровня и информатике и ИКТ и поделился секретом везения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«Сдать два экзамена на высшие баллы мне помог опыт спортивного программирования, которым я занимался почти два года. Выйдя с экзамена, я был уверен в 100 баллах и не особо волновался за результат. Перед сдачей экзаменов я поставил себе цель набрать 200 баллов по математике и информатике, а также постараться набрать как можно больше по русскому. Я уверен, что ЕГЭ — это везение, а везет тому, кто больше знает», — рассказал Поляков.

В пресс-службе ведомства отметили, что по русскому языку Поляков набрал 96 баллов. Что касается информатики и ИКТ, то данный предмет по выбору пользуется популярностью у выпускников 11-классов. В этом году в нем приняли участие более 2,5 тысяч выпускников области.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске выпускник физико-математического лицея № 31 Геннадий Поляков стал обладателем 100 баллов сразу по двум предметам в едином государственном экзамене (ЕГЭ). Он получил высший балл по математике профильного уровня и информатике и ИКТ и поделился секретом везения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра. «Сдать два экзамена на высшие баллы мне помог опыт спортивного программирования, которым я занимался почти два года. Выйдя с экзамена, я был уверен в 100 баллах и не особо волновался за результат. Перед сдачей экзаменов я поставил себе цель набрать 200 баллов по математике и информатике, а также постараться набрать как можно больше по русскому. Я уверен, что ЕГЭ — это везение, а везет тому, кто больше знает», — рассказал Поляков. В пресс-службе ведомства отметили, что по русскому языку Поляков набрал 96 баллов. Что касается информатики и ИКТ, то данный предмет по выбору пользуется популярностью у выпускников 11-классов. В этом году в нем приняли участие более 2,5 тысяч выпускников области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...