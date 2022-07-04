Касперский заявил, что покажет «карманную бомбу» на «Иннопроме». Видео

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Новые знания, Евгений Касперский. Москва, касперский евгений
Про какую именно бомбу идет речь, Евгений Касперский не уточнил Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

Глава Лаборатории Касперского Евгений Касперский пообещал показать на «Иннопроме-2023» «карманную, маленькую информационную бомбу». Такое заявление Касперский сделал во время своего выступления на выставке «Иннопром-2022», на котором присутствует корреспондент URA.RU.

«Я вообще не люблю слово импортозамещение. Нужно не догонять и копировать, а создавать новое, что потом другие страны сами будут импортозамещать. Обещаю, что на следующем „Иннопроме“ покажу вообще бомбу. Карманную, маленькую, но это будет информационная бомба», — сказал Касперский.

Он также отметил, что Лаборатория Касперского делает шаги в сторону индустриальной безопасности. «Не просто безопасности, а мы стремимся к разработке продуктов, которые безопасны по умолчанию. В прошлом году мы представляли первый индустриальный gateway (сетевой шлюз — прим. ред.) для передачи данных с оборудования в дата-центры», — рассказал Евгений Касперский.

Выставка «Иннопром-2022» будет проходить с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки. На выставке также присутствовал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Глава Лаборатории Касперского Евгений Касперский пообещал показать на «Иннопроме-2023» «карманную, маленькую информационную бомбу». Такое заявление Касперский сделал во время своего выступления на выставке «Иннопром-2022», на котором присутствует корреспондент URA.RU. «Я вообще не люблю слово импортозамещение. Нужно не догонять и копировать, а создавать новое, что потом другие страны сами будут импортозамещать. Обещаю, что на следующем „Иннопроме“ покажу вообще бомбу. Карманную, маленькую, но это будет информационная бомба», — сказал Касперский. Он также отметил, что Лаборатория Касперского делает шаги в сторону индустриальной безопасности. «Не просто безопасности, а мы стремимся к разработке продуктов, которые безопасны по умолчанию. В прошлом году мы представляли первый индустриальный gateway (сетевой шлюз — прим. ред.) для передачи данных с оборудования в дата-центры», — рассказал Евгений Касперский. Выставка «Иннопром-2022» будет проходить с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки. На выставке также присутствовал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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