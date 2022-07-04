Касперский заявил, что покажет «карманную бомбу» на «Иннопроме». Видео

04 июля 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Про какую именно бомбу идет речь, Евгений Касперский не уточнил Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ Глава Лаборатории Касперского Евгений Касперский пообещал показать на «Иннопроме-2023» «карманную, маленькую информационную бомбу». Такое заявление Касперский сделал во время своего выступления на выставке «Иннопром-2022», на котором присутствует корреспондент URA.RU. «Я вообще не люблю слово импортозамещение. Нужно не догонять и копировать, а создавать новое, что потом другие страны сами будут импортозамещать. Обещаю, что на следующем „Иннопроме“ покажу вообще бомбу. Карманную, маленькую, но это будет информационная бомба», — сказал Касперский. Он также отметил, что Лаборатория Касперского делает шаги в сторону индустриальной безопасности. «Не просто безопасности, а мы стремимся к разработке продуктов, которые безопасны по умолчанию. В прошлом году мы представляли первый индустриальный gateway (сетевой шлюз — прим. ред.) для передачи данных с оборудования в дата-центры», — рассказал Евгений Касперский. Выставка «Иннопром-2022» будет проходить с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки. На выставке также присутствовал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Глава Лаборатории Касперского Евгений Касперский пообещал показать на «Иннопроме-2023» «карманную, маленькую информационную бомбу». Такое заявление Касперский сделал во время своего выступления на выставке «Иннопром-2022», на котором присутствует корреспондент URA.RU. «Я вообще не люблю слово импортозамещение. Нужно не догонять и копировать, а создавать новое, что потом другие страны сами будут импортозамещать. Обещаю, что на следующем „Иннопроме“ покажу вообще бомбу. Карманную, маленькую, но это будет информационная бомба», — сказал Касперский. Он также отметил, что Лаборатория Касперского делает шаги в сторону индустриальной безопасности. «Не просто безопасности, а мы стремимся к разработке продуктов, которые безопасны по умолчанию. В прошлом году мы представляли первый индустриальный gateway (сетевой шлюз — прим. ред.) для передачи данных с оборудования в дата-центры», — рассказал Евгений Касперский. Выставка «Иннопром-2022» будет проходить с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки. На выставке также присутствовал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.