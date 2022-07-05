Крупнейшую стройку Екатеринбурга показали федеральному чиновнику

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко назвал проект уникальным Фото: Группа «Синара»

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко посетил стройплощадку нового микрорайона Новокольцовский, где возводятся объекты для проведения спортивных соревнований международного уровня. Чиновник назвал проект уникальным и отметил высокий профессионализм строителей, сообщили URA.RU в пресс-службе Группы «Синара».

«Комплекс объектов, возводимый в Новокольцовском, на самом деле уникальный, потому что в рамках комплексного развития территории здесь будет и спортивная составляющая, и жилая, и научно-образовательная… Мне понравилось абсолютно все, но отдельно хочу отметить организацию работ, высокий уровень культуры производства на стройплощадке. Также очевиден высокий уровень и профессионализм строителей, которые здесь работают», — сказал Музыченко.

Высокому гостю показали общественный центр общей площадью 31 тыс. кв. м. Он является административным ядром всего комплекса. Сейчас там идет чистовая отделка помещений. Также Музыченко провели в общежития УрФУ на 8,5 тыс. мест. Там он посетил демо-комнаты в комплексе №1 — его сдадут в конце 2022 года. Кроме того, заместителю министра показали самый современный плавательный комплекс в России — Дворец водных видов спорта.

«Все объекты комплекса будут сданы четко в срок. Строители работают по госконтрактам, вне зависимости от наименования события. Весной следующего года на месте, где была неразработанная территория, появится новый район с развитой инфраструктурой», — подчеркнул генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Высокую оценку объектам Новокольцовского дал и министр строительства Свердловской области Михаил Волков. В частности, он отметил, что новом районе будет вся необходимая дорожная инфраструктура.

«С сетями и дорогами здесь развернется большой фронт работ. Мы соединим старый Кольцовский тракт с новой Кольцовской дорогой, которая ведет в аэропорт Кольцово. Эта дорога будет соединяться хорошим бульваром и удобной развязкой. Чтобы обеспечить связь микрорайона с центром города, рассматривается несколько вариантов организации маршрутов общественного транспорта», — рассказал Волков.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам