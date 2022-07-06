Кадыров опроверг фейк Киева о разрушении мечети в Северодонецке

07 июля 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

Кадыров опроверг очередной фейк, распространяемый Киевом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг фейк, распространяемый украинскими СМИ, о якобы разрушении мечети в Северодонецке чеченскими подразделениями. По его словам, подобная «нелепая» и «изначально глупая» дезинформация стала «визитной карточкой» украинских ньюсмейкеров. «К примеру, они [украинские СМИ] не в курсе, в освобождении каких городов принимал участие [Герой России Замид] Чалаев (военнослужащий, запечатленный на распространяемом фото — прим. URA.RU). В Северодонецке и Рубежном его не было, а был там мой помощник, генерал-майор Апты Алаудинов <…> Фото, кстати, снято в населенном пункте Золотое, и на нем запечатлен вражеский схрон, вытащенный из подвала украинского временного штаба. Публикация об этом была на моем канале 24 июня, где прекрасно видны те самые ящики со снарядами. Факт, что это не двор мечети», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни добавил, что освобождение жилой зоны Северодонецка российскими бойцами не сопровождалось артиллерийским обстрелом. «А вот с украинской стороны как раз таки очень долго и грязно вразброс работали по жилым кварталам гаубицы М777», — резюмировал он. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это время власти Киева неоднократно распространяли ложную информацию о якобы неизбирательных обстрелах армии РФ. Так, в июне ВСУ инсценировали удар по медучреждению, и обвинили в этом российских военных. В инсценировке участвовало порядка 10 актеров, «в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови». По информации Минобороны РФ, актерам, принимающим участие в постановочных роликах Киева, платят 25 долларов США (около 1400 рублей). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг фейк, распространяемый украинскими СМИ, о якобы разрушении мечети в Северодонецке чеченскими подразделениями. По его словам, подобная «нелепая» и «изначально глупая» дезинформация стала «визитной карточкой» украинских ньюсмейкеров. «К примеру, они [украинские СМИ] не в курсе, в освобождении каких городов принимал участие [Герой России Замид] Чалаев (военнослужащий, запечатленный на распространяемом фото — прим. URA.RU). В Северодонецке и Рубежном его не было, а был там мой помощник, генерал-майор Апты Алаудинов <…> Фото, кстати, снято в населенном пункте Золотое, и на нем запечатлен вражеский схрон, вытащенный из подвала украинского временного штаба. Публикация об этом была на моем канале 24 июня, где прекрасно видны те самые ящики со снарядами. Факт, что это не двор мечети», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни добавил, что освобождение жилой зоны Северодонецка российскими бойцами не сопровождалось артиллерийским обстрелом. «А вот с украинской стороны как раз таки очень долго и грязно вразброс работали по жилым кварталам гаубицы М777», — резюмировал он. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это время власти Киева неоднократно распространяли ложную информацию о якобы неизбирательных обстрелах армии РФ. Так, в июне ВСУ инсценировали удар по медучреждению, и обвинили в этом российских военных. В инсценировке участвовало порядка 10 актеров, «в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови». По информации Минобороны РФ, актерам, принимающим участие в постановочных роликах Киева, платят 25 долларов США (около 1400 рублей).