07 июля 2022

Пермяков зовут в двухдневный поход на лошадях

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященную первому в мире конкурсу красоты среди лошадей. Екатеринбург, кони, катание на лошадях, наездник, верхом
Путь в одну сторону на лошадях составит 5-6 часов Фото:

Пермякам предлагают новый вид туризма — двухдневный поход на лошадях. Его организует Юго-Камский конноспортивный клуб. Информация появилась на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«В программе — двухдневный поход верхом. Это 5-6 часов (21 км) в одну сторону с привалом», — поясняют организаторы.

В походе обещают трехразовое питание, ночевку в домике или в палатках, купание в Каме и походную баню. Такой поход обойдется человеку в 4,5 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут на сплав по мотивам «Властелина колец». Организаторы подчеркивают, что сплав семейный и безалкогольный.

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Пермякам предлагают новый вид туризма — двухдневный поход на лошадях. Его организует Юго-Камский конноспортивный клуб. Информация появилась на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте». «В программе — двухдневный поход верхом. Это 5-6 часов (21 км) в одну сторону с привалом», — поясняют организаторы. В походе обещают трехразовое питание, ночевку в домике или в палатках, купание в Каме и походную баню. Такой поход обойдется человеку в 4,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут на сплав по мотивам «Властелина колец». Организаторы подчеркивают, что сплав семейный и безалкогольный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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