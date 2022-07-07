Пермяков зовут в двухдневный поход на лошадях

Путь в одну сторону на лошадях составит 5-6 часов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Пермякам предлагают новый вид туризма — двухдневный поход на лошадях. Его организует Юго-Камский конноспортивный клуб. Информация появилась на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«В программе — двухдневный поход верхом. Это 5-6 часов (21 км) в одну сторону с привалом», — поясняют организаторы.

В походе обещают трехразовое питание, ночевку в домике или в палатках, купание в Каме и походную баню. Такой поход обойдется человеку в 4,5 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут на сплав по мотивам «Властелина колец». Организаторы подчеркивают, что сплав семейный и безалкогольный.