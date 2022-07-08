08 июля 2022
07 июля 2022

Первая в Челябинске кальянная на крыше выставлена на продажу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Уличная торговля, кальяны в стакане. Екатеринбург, уличная торговля, кальяны в стакане
За атмосферу открытого неба собственник просит 2,4 млн рублей Фото:

Собственник выставил на продажу кальянную «Shisha на крыше» на улице 8 марта в Челябинске. За заведение под открытым небом он просит 2,5 млн рублей.

«Это не обычная кальянная, а заведение, в которое люди приходят за атмосферой и качественным отдыхом. В летний сезон ежедневная полная посадка вне зависимости от дня недели и очередь из броней. 30 столов в зале и на террасе — это более 100 посадочных мест», — говорится в объявлении о продаже на сайте «Авито».

О причинах продажи собственник обещает сообщить при встрече, лишь уточняя, что никуда не переезжает. Он обещает покупателю прибыль с первого дня работы, полное сопровождение первый месяц после покупки. Кальянная функционирует около семи лет, в настоящее время она работает.

«Shisha на крыше» работает более семи лет

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Собственник выставил на продажу кальянную «Shisha на крыше» на улице 8 марта в Челябинске. За заведение под открытым небом он просит 2,5 млн рублей. «Это не обычная кальянная, а заведение, в которое люди приходят за атмосферой и качественным отдыхом. В летний сезон ежедневная полная посадка вне зависимости от дня недели и очередь из броней. 30 столов в зале и на террасе — это более 100 посадочных мест», — говорится в объявлении о продаже на сайте «Авито». О причинах продажи собственник обещает сообщить при встрече, лишь уточняя, что никуда не переезжает. Он обещает покупателю прибыль с первого дня работы, полное сопровождение первый месяц после покупки. Кальянная функционирует около семи лет, в настоящее время она работает.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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