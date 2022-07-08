Челябинец пропал после отдыха с коллегами на острове

Полицейские и кыштымские спасатели проводят обследование акватории и береговой линии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинской области спасатели и полиция ищут жителя Златоуста, который пропал на Долгобродском водохранилище. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службе региона, мужчина пропал после отдыха с коллегами на одном из островов водоема.

«В ночь с 7 на 8 июля на Долгобродском водохранилище пропал житель Златоуста. За день до ЧП он встретил компанию коллег, на лодке с мотором перевез всех на остров и вместе со всеми сел отдыхать. Неспешный вечер для компании плавно перешел в сон, а пропажу товарища обнаружили только на следующий день», — сообщили спасатели.

После обращения к местным полицейским, удалось обнаружить на противоположном берегу лодку, винт которой был обмотан водорослями. Однако следов выхода на берег нет, как и свидетелей ночного «путешествия» пропавшего.

Полицейские и спасатели проводят обследование акватории и береговой линии. О мете пребывания златоустовца пока ничего неизвестно.

Спасатели обнаружили лодку, но самого мужчину найти не удалось фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области