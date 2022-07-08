08 июля 2022

Челябинец пропал после отдыха с коллегами на острове

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляжи и места для купания города Кургана, рейд мчс, поисково-спасательная служба
Полицейские и кыштымские спасатели проводят обследование акватории и береговой линии Фото:

В Челябинской области спасатели и полиция ищут жителя Златоуста, который пропал на Долгобродском водохранилище. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службе региона, мужчина пропал после отдыха с коллегами на одном из островов водоема.

«В ночь с 7 на 8 июля на Долгобродском водохранилище пропал житель Златоуста. За день до ЧП он встретил компанию коллег, на лодке с мотором перевез всех на остров и вместе со всеми сел отдыхать. Неспешный вечер для компании плавно перешел в сон, а пропажу товарища обнаружили только на следующий день», — сообщили спасатели.

После обращения к местным полицейским, удалось обнаружить на противоположном берегу лодку, винт которой был обмотан водорослями. Однако следов выхода на берег нет, как и свидетелей ночного «путешествия» пропавшего.

Полицейские и спасатели проводят обследование акватории и береговой линии. О мете пребывания златоустовца пока ничего неизвестно.

Спасатели обнаружили лодку, но самого мужчину найти не удалось

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинской области спасатели и полиция ищут жителя Златоуста, который пропал на Долгобродском водохранилище. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службе региона, мужчина пропал после отдыха с коллегами на одном из островов водоема. «В ночь с 7 на 8 июля на Долгобродском водохранилище пропал житель Златоуста. За день до ЧП он встретил компанию коллег, на лодке с мотором перевез всех на остров и вместе со всеми сел отдыхать. Неспешный вечер для компании плавно перешел в сон, а пропажу товарища обнаружили только на следующий день», — сообщили спасатели. После обращения к местным полицейским, удалось обнаружить на противоположном берегу лодку, винт которой был обмотан водорослями. Однако следов выхода на берег нет, как и свидетелей ночного «путешествия» пропавшего. Полицейские и спасатели проводят обследование акватории и береговой линии. О мете пребывания златоустовца пока ничего неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...