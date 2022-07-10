10 июля 2022

В Магнитогорске пропал 8-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
Поисками ребенка занимаются волонтеры Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области 11 июля потерялся 8-летний мальчик Игнат Федяев. Как сообщили в группе поиска, ребенок может нуждаться в медицинской помощи.

«11 июля ушел из дома по адресу: Магнитогорск улица Пионерская,29. С тех пор его местоположение неизвестно», — сообщили в группе «„ЛЕГИОН СПАС74“ ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ» в «ВКонтакте».

Ребенок был одет в темные шорты, бежевую майку, голубую кепку, черные сандалии с оранжевыми вставками. Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местоположении мальчика связаться с ними.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области 11 июля потерялся 8-летний мальчик Игнат Федяев. Как сообщили в группе поиска, ребенок может нуждаться в медицинской помощи. «11 июля ушел из дома по адресу: Магнитогорск улица Пионерская,29. С тех пор его местоположение неизвестно», — сообщили в группе «„ЛЕГИОН СПАС74“ ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ» в «ВКонтакте». Ребенок был одет в темные шорты, бежевую майку, голубую кепку, черные сандалии с оранжевыми вставками. Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местоположении мальчика связаться с ними.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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