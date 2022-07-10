Поисками ребенка занимаются волонтеры
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области 11 июля потерялся 8-летний мальчик Игнат Федяев. Как сообщили в группе поиска, ребенок может нуждаться в медицинской помощи.
«11 июля ушел из дома по адресу: Магнитогорск улица Пионерская,29. С тех пор его местоположение неизвестно», — сообщили в группе «„ЛЕГИОН СПАС74“ ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ» в «ВКонтакте».
Ребенок был одет в темные шорты, бежевую майку, голубую кепку, черные сандалии с оранжевыми вставками. Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местоположении мальчика связаться с ними.
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