В челябинских аэропортах запускают новые авиарейсы

Количество субсидируемых рейсов из аэропортов Челябинска и Магнитогорска достигло 24 Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области дополнительно открыли семь новых рейсов с вылетами из аэропортов Челябинска и Магнитогорска. Соответствующие изменения в перечень субсидируемых маршрутов внесло Федеральное агентство воздушного транспорта.

«С начала июля 2022 года новыми направлениями вылетов стали Пермь, Владикавказ, Иркутск, Новокузнецк, Новосибирск. Из аэропорта Магнитогорска — Самара и Сургут», — рассказал региональный миндортранс на своем сайте.

Новый список действующих маршрутов из Челябинской области расширен до 24 направлений. Увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний.

Вместе с прежними маршрутами и с учетом новых сейчас из Челябинской области по субсидируемым маршрутам можно вылететь в Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Астрахань, Волгоград, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Омск, Сургут, Улан-Удэ, Новый Уренгой, Пермь, Владикавказ, Иркутск, Новокузнецк, Новосибирск. Всего 17 городов. И семь из Магнитогорска: Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Минеральные воды, Казань, Самара, Сургут.