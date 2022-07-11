ФСБ поймала чиновницу из Кусы на мелких взятках годичной давности

Подношения передавались, по данным следствия, в 2020—2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении троих жителей Кусы (Челябинская область), подозреваемых в даче взятки в 2021 году руководителю администрации поселения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона. По данным URA.RU, преступление выявлено сотрудниками ФСБ и МВД, под руководителем силовики подразумевают 50-летнюю специалиста отдела мэрии, в отношении которой также возбуждено дело о мелком взяточничестве (ст. 291.2 УК РФ).

«По версии следствия, в 2021 году в Кусинском районе Челябинской области подозреваемые передали более 50 тысяч рублей руководителю администрации Кусинского городского поселения за внесение заведомо ложных сведений в первичный табель учета рабочего времени и сведений об отбытии ими наказания. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ по Челябинской области и ГУ МВД по Челябинской области», — рассказали в пресс-службе СУ СКР области.

Как сообщил источник URA.RU, всего было три взятки по 15-17 тысяч рублей. За это специалист отдела благоустройства проставляла в табель часы обязательных работ, которые никто не выполнял. Такие работы назначаются по приговору суда.