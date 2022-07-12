12 июля 2022

Тагильчанина задержали за поджог машины своей девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Полиция задержала подозреваемого в Нижнем Тагиле Фото:

Житель Нижнего Тагила, недавно расставшийся со своей возлюбленной, подозревается в поджоге ее иномарки Mazda 6. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Сотрудники полиции проверили места возможного пребывания подозреваемого и застали его в съемной квартире по улице Мира. По внешнему виду мужчина находился в состоянии наркотического опьянения», — говорится в сообщении в группе силового ведомства в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что задержанный не стал отрицать употребление запрещенных веществ.

По словам пострадавшей, после расставания мужчина писал СМС с угрозами и проклятиями, а также желал бывшей сожительнице смерти. Мужчина признался в совершенном преступлении. По его словам, причиной поджога машины стала неверность 35-летней сожительницы.

Ранее он уже становился фигурантом уголовных дел и был осужден. В марте он вышел на свободу, но не смог долго прожить без преступлений, сообщили в полиции.

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Житель Нижнего Тагила, недавно расставшийся со своей возлюбленной, подозревается в поджоге ее иномарки Mazda 6. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». «Сотрудники полиции проверили места возможного пребывания подозреваемого и застали его в съемной квартире по улице Мира. По внешнему виду мужчина находился в состоянии наркотического опьянения», — говорится в сообщении в группе силового ведомства в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что задержанный не стал отрицать употребление запрещенных веществ. По словам пострадавшей, после расставания мужчина писал СМС с угрозами и проклятиями, а также желал бывшей сожительнице смерти. Мужчина признался в совершенном преступлении. По его словам, причиной поджога машины стала неверность 35-летней сожительницы. Ранее он уже становился фигурантом уголовных дел и был осужден. В марте он вышел на свободу, но не смог долго прожить без преступлений, сообщили в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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