Тагильчанина задержали за поджог машины своей девушки

13 июля 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Полиция задержала подозреваемого в Нижнем Тагиле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Нижнего Тагила, недавно расставшийся со своей возлюбленной, подозревается в поджоге ее иномарки Mazda 6. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». «Сотрудники полиции проверили места возможного пребывания подозреваемого и застали его в съемной квартире по улице Мира. По внешнему виду мужчина находился в состоянии наркотического опьянения», — говорится в сообщении в группе силового ведомства в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что задержанный не стал отрицать употребление запрещенных веществ. По словам пострадавшей, после расставания мужчина писал СМС с угрозами и проклятиями, а также желал бывшей сожительнице смерти. Мужчина признался в совершенном преступлении. По его словам, причиной поджога машины стала неверность 35-летней сожительницы. Ранее он уже становился фигурантом уголовных дел и был осужден. В марте он вышел на свободу, но не смог долго прожить без преступлений, сообщили в полиции.

Житель Нижнего Тагила, недавно расставшийся со своей возлюбленной, подозревается в поджоге ее иномарки Mazda 6. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». «Сотрудники полиции проверили места возможного пребывания подозреваемого и застали его в съемной квартире по улице Мира. По внешнему виду мужчина находился в состоянии наркотического опьянения», — говорится в сообщении в группе силового ведомства в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что задержанный не стал отрицать употребление запрещенных веществ. По словам пострадавшей, после расставания мужчина писал СМС с угрозами и проклятиями, а также желал бывшей сожительнице смерти. Мужчина признался в совершенном преступлении. По его словам, причиной поджога машины стала неверность 35-летней сожительницы. Ранее он уже становился фигурантом уголовных дел и был осужден. В марте он вышел на свободу, но не смог долго прожить без преступлений, сообщили в полиции.