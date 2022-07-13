Челябинец несмотря на травму поехал собирать грибы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинец Егор Курбатов приехал в лес Кременкуля собирать грибы с костылями и загипсованной ногой. В социальных сетях он написал, что поездка была не напрасной.

«Не выдержал, с 5 июня в гипсе. Но поездка была не напрасной. Три ведра сырых груздей. Очень много червивых», — написал Курбатов в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».

Мужчина также выложил видео, на котором объявляет свой грибной сезон открытым. Его спутница назвала его супер-грибником.

В комментариях Курбатов признался, что передвигаться на костылях по густому лесу очень сложно. Другие пользователи пожелали ему скорейшего выздоровления.

Грибной сезон начался в регионе раньше обычного. Первый урожай жители собрали уже в конце мая. Грузди в челябинских лесах начали находить в конце июня.