13 июля 2022

Челябинец на костылях и в гипсе собрал три ведра груздей. Видео

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Обсуждение биатлонного центра на Московском тракте. Екатеринбург, съедобный гриб, волнушка
Челябинец несмотря на травму поехал собирать грибы Фото:

Челябинец Егор Курбатов приехал в лес Кременкуля собирать грибы с костылями и загипсованной ногой. В социальных сетях он написал, что поездка была не напрасной.

«Не выдержал, с 5 июня в гипсе. Но поездка была не напрасной. Три ведра сырых груздей. Очень много червивых», — написал Курбатов в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».

Мужчина также выложил видео, на котором объявляет свой грибной сезон открытым. Его спутница назвала его супер-грибником.

В комментариях Курбатов признался, что передвигаться на костылях по густому лесу очень сложно. Другие пользователи пожелали ему скорейшего выздоровления.

Грибной сезон начался в регионе раньше обычного. Первый урожай жители собрали уже в конце мая. Грузди в челябинских лесах начали находить в конце июня.

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Челябинец Егор Курбатов приехал в лес Кременкуля собирать грибы с костылями и загипсованной ногой. В социальных сетях он написал, что поездка была не напрасной. «Не выдержал, с 5 июня в гипсе. Но поездка была не напрасной. Три ведра сырых груздей. Очень много червивых», — написал Курбатов в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте». Мужчина также выложил видео, на котором объявляет свой грибной сезон открытым. Его спутница назвала его супер-грибником. В комментариях Курбатов признался, что передвигаться на костылях по густому лесу очень сложно. Другие пользователи пожелали ему скорейшего выздоровления. Грибной сезон начался в регионе раньше обычного. Первый урожай жители собрали уже в конце мая. Грузди в челябинских лесах начали находить в конце июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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