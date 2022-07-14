Магнитогорск готовится ко Дню города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В официальном telegram-канале Совета Федерации вечером 14 июля появился ролик о Магнитогорске. Это видео снято в рамках визита в Магнитогорск спикера верхней палаты федерального парламента Валентины Матвиенко, которая два дня проведет в Челябинской области.

«В юго-западной части Челябинской области, у границы Башкирии, по обоим берегам реки Урал — одновременно в Азии и Европе — раскинулся город Магнитогорск», — говорится в пояснении к ролику, а далее следует краткая история города металлургов от станицы Магнитная до роли города и Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в победе над фашисткой Германией. В этом году ММК отмечает 90-летний юбилей.

Матвиенко прилетела в Магнитогорск вечером 14 июля. В аэропорту ее встречали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, челябинский губернатор Алексей Текслер, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и сенатор Олег Цепкин. Сразу после прилета Матвиенко ознакомилась с ходом реконструкции аэропорта. 15 июля Матвиенко посетит ММК, социальные объекты города, проведет ряд встреч. Приезд спикера Совета Федерации совпал с Днем города, который отмечается одновременно с Днем металлурга.

Валентина Матвиенко ознакомилась с работой аэропорта Магнитогорска Официальный Telegram-канал правительства Челябинской области

Так выглядит план реконструкции воздушной гавани Официальный Telegram-канал правительства Челябинской области

А так выглядит аэропорт сейчас Официальный Telegram-канал правительства Челябинской области