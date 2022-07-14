К визиту Матвиенко в Магнитогорск Совет Федерации выложил ролик. Видео, фото

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Поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. Челябинская область, магнитогорск, тыл фронту
Магнитогорск готовится ко Дню города Фото:

В официальном telegram-канале Совета Федерации вечером 14 июля появился ролик о Магнитогорске. Это видео снято в рамках визита в Магнитогорск спикера верхней палаты федерального парламента Валентины Матвиенко, которая два дня проведет в Челябинской области.

«В юго-западной части Челябинской области, у границы Башкирии, по обоим берегам реки Урал — одновременно в Азии и Европе — раскинулся город Магнитогорск», — говорится в пояснении к ролику, а далее следует краткая история города металлургов от станицы Магнитная до роли города и Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в победе над фашисткой Германией. В этом году ММК отмечает 90-летний юбилей.

Матвиенко прилетела в Магнитогорск вечером 14 июля. В аэропорту ее встречали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, челябинский губернатор Алексей Текслер, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и сенатор Олег Цепкин. Сразу после прилета Матвиенко ознакомилась с ходом реконструкции аэропорта. 15 июля Матвиенко посетит ММК, социальные объекты города, проведет ряд встреч. Приезд спикера Совета Федерации совпал с Днем города, который отмечается одновременно с Днем металлурга.

Валентина Матвиенко ознакомилась с работой аэропорта Магнитогорска
Так выглядит план реконструкции воздушной гавани
А так выглядит аэропорт сейчас

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В официальном telegram-канале Совета Федерации вечером 14 июля появился ролик о Магнитогорске. Это видео снято в рамках визита в Магнитогорск спикера верхней палаты федерального парламента Валентины Матвиенко, которая два дня проведет в Челябинской области. «В юго-западной части Челябинской области, у границы Башкирии, по обоим берегам реки Урал — одновременно в Азии и Европе — раскинулся город Магнитогорск», — говорится в пояснении к ролику, а далее следует краткая история города металлургов от станицы Магнитная до роли города и Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в победе над фашисткой Германией. В этом году ММК отмечает 90-летний юбилей. Матвиенко прилетела в Магнитогорск вечером 14 июля. В аэропорту ее встречали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, челябинский губернатор Алексей Текслер, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и сенатор Олег Цепкин. Сразу после прилета Матвиенко ознакомилась с ходом реконструкции аэропорта. 15 июля Матвиенко посетит ММК, социальные объекты города, проведет ряд встреч. Приезд спикера Совета Федерации совпал с Днем города, который отмечается одновременно с Днем металлурга.
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