В нацпарке «Таганай» близ Златоуста (Челябинская область) вырос гриб-слизевик, который питается встреченными на пути микроорганизмами. Как пресс-служба нацпарка сообщила на сайте учреждения, гриб достиг новой стадии своего развития.
«„Юный“ возраст гриб стемонитис проводит в форме плазмодия светло-желтого цвета. В этой самой активной стадии слизевик перемещается на субстрате и питается микроорганизмами», — рассказали в нацпарке.
Питается гриб бактериями, спорами других грибов, жгутиконосцев. Процесс необходим, чтобы набраться сил перед вступлением в новую стадию. «Взрослея», клетки гриба преодолевают серию превращений. Они формируются в коричневые спорангии на черных ножках. На следующем этапе ветер и вода разнесут микроскопические споры по лесу. Цикл повторится снова.
В нацпарке отметили, что стемонитис может быть разных видов — бурый, осевой или другой. Эти грибы роднит общая особенность: как и одноклеточные животные, они могут передвигаться и есть себе подобных.
Споры помогут стемонитису разнести посадочный материал по лесу
Фото: нацпарк «Таганай»
В «юном» возрасте гриб перемещается по стволу дерева и поедает собратьев
В нацпарке «Таганай» близ Златоуста (Челябинская область) вырос гриб-слизевик, который питается встреченными на пути микроорганизмами. Как пресс-служба нацпарка сообщила на сайте учреждения, гриб достиг новой стадии своего развития. «„Юный“ возраст гриб стемонитис проводит в форме плазмодия светло-желтого цвета. В этой самой активной стадии слизевик перемещается на субстрате и питается микроорганизмами», — рассказали в нацпарке. Питается гриб бактериями, спорами других грибов, жгутиконосцев. Процесс необходим, чтобы набраться сил перед вступлением в новую стадию. «Взрослея», клетки гриба преодолевают серию превращений. Они формируются в коричневые спорангии на черных ножках. На следующем этапе ветер и вода разнесут микроскопические споры по лесу. Цикл повторится снова. В нацпарке отметили, что стемонитис может быть разных видов — бурый, осевой или другой. Эти грибы роднит общая особенность: как и одноклеточные животные, они могут передвигаться и есть себе подобных.