В Златоусте вырос пожирающий всех на пути хищный гриб-слизняк. Фото

15 июля 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Гриб-каннибал на Таганае перешел в новую стадию своего развития Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В нацпарке «Таганай» близ Златоуста (Челябинская область) вырос гриб-слизевик, который питается встреченными на пути микроорганизмами. Как пресс-служба нацпарка сообщила на сайте учреждения, гриб достиг новой стадии своего развития. «„Юный“ возраст гриб стемонитис проводит в форме плазмодия светло-желтого цвета. В этой самой активной стадии слизевик перемещается на субстрате и питается микроорганизмами», — рассказали в нацпарке. Питается гриб бактериями, спорами других грибов, жгутиконосцев. Процесс необходим, чтобы набраться сил перед вступлением в новую стадию. «Взрослея», клетки гриба преодолевают серию превращений. Они формируются в коричневые спорангии на черных ножках. На следующем этапе ветер и вода разнесут микроскопические споры по лесу. Цикл повторится снова. В нацпарке отметили, что стемонитис может быть разных видов — бурый, осевой или другой. Эти грибы роднит общая особенность: как и одноклеточные животные, они могут передвигаться и есть себе подобных. Споры помогут стемонитису разнести посадочный материал по лесу Фото: нацпарк «Таганай» В «юном» возрасте гриб перемещается по стволу дерева и поедает собратьев Фото: нацпарк «Таганай» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В нацпарке «Таганай» близ Златоуста (Челябинская область) вырос гриб-слизевик, который питается встреченными на пути микроорганизмами. Как пресс-служба нацпарка сообщила на сайте учреждения, гриб достиг новой стадии своего развития. «„Юный“ возраст гриб стемонитис проводит в форме плазмодия светло-желтого цвета. В этой самой активной стадии слизевик перемещается на субстрате и питается микроорганизмами», — рассказали в нацпарке. Питается гриб бактериями, спорами других грибов, жгутиконосцев. Процесс необходим, чтобы набраться сил перед вступлением в новую стадию. «Взрослея», клетки гриба преодолевают серию превращений. Они формируются в коричневые спорангии на черных ножках. На следующем этапе ветер и вода разнесут микроскопические споры по лесу. Цикл повторится снова. В нацпарке отметили, что стемонитис может быть разных видов — бурый, осевой или другой. Эти грибы роднит общая особенность: как и одноклеточные животные, они могут передвигаться и есть себе подобных.