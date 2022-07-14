14 июля 2022

В Златоусте вырос пожирающий всех на пути хищный гриб-слизняк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Окрестности горы Волчиха и станции Флюс. Свердловская область, гриб, несъедобный гриб
Гриб-каннибал на Таганае перешел в новую стадию своего развития Фото:

В нацпарке «Таганай» близ Златоуста (Челябинская область) вырос гриб-слизевик, который питается встреченными на пути микроорганизмами. Как пресс-служба нацпарка сообщила на сайте учреждения, гриб достиг новой стадии своего развития.

«„Юный“ возраст гриб стемонитис проводит в форме плазмодия светло-желтого цвета. В этой самой активной стадии слизевик перемещается на субстрате и питается микроорганизмами», — рассказали в нацпарке.

Питается гриб бактериями, спорами других грибов, жгутиконосцев. Процесс необходим, чтобы набраться сил перед вступлением в новую стадию. «Взрослея», клетки гриба преодолевают серию превращений. Они формируются в коричневые спорангии на черных ножках. На следующем этапе ветер и вода разнесут микроскопические споры по лесу. Цикл повторится снова.

В нацпарке отметили, что стемонитис может быть разных видов — бурый, осевой или другой. Эти грибы роднит общая особенность: как и одноклеточные животные, они могут передвигаться и есть себе подобных.

Споры помогут стемонитису разнести посадочный материал по лесу
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В «юном» возрасте гриб перемещается по стволу дерева и поедает собратьев
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В нацпарке «Таганай» близ Златоуста (Челябинская область) вырос гриб-слизевик, который питается встреченными на пути микроорганизмами. Как пресс-служба нацпарка сообщила на сайте учреждения, гриб достиг новой стадии своего развития. «„Юный“ возраст гриб стемонитис проводит в форме плазмодия светло-желтого цвета. В этой самой активной стадии слизевик перемещается на субстрате и питается микроорганизмами», — рассказали в нацпарке. Питается гриб бактериями, спорами других грибов, жгутиконосцев. Процесс необходим, чтобы набраться сил перед вступлением в новую стадию. «Взрослея», клетки гриба преодолевают серию превращений. Они формируются в коричневые спорангии на черных ножках. На следующем этапе ветер и вода разнесут микроскопические споры по лесу. Цикл повторится снова. В нацпарке отметили, что стемонитис может быть разных видов — бурый, осевой или другой. Эти грибы роднит общая особенность: как и одноклеточные животные, они могут передвигаться и есть себе подобных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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