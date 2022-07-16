16 июля 2022
15 июля 2022

Челябинец оформил кредит на соседа по палате

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый и потерпевший вместе лежали в больнице Фото:

Житель Сатки (Челябинская область), находясь на лечении в больнице Златоуста, выманил персональные данные соседа по палате, после чего оформил на него кредит. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

«В полицию Златоуста обратился 34-летний местный житель с заявлением о совершении в отношении него мошенничества. Мужчина пояснил, что ему по почте поступают уведомления о необходимости выплаты займа в сумме 54 тысяч рублей, заявку на который он не подавал», — рассказали в полиции.

По подозрению в преступлении задержан житель Сатки, с которым потерпевший лежал в одной палате в городской больнице Златоуста. По данным следствия, подозреваемый получил персональные данные соседа по палате и через интернет оформил на него микрозайм, указав свой номер телефона. Полученные деньги он потратил. Возбуждено дело о мошенничестве.

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Житель Сатки (Челябинская область), находясь на лечении в больнице Златоуста, выманил персональные данные соседа по палате, после чего оформил на него кредит. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Челябинской области. «В полицию Златоуста обратился 34-летний местный житель с заявлением о совершении в отношении него мошенничества. Мужчина пояснил, что ему по почте поступают уведомления о необходимости выплаты займа в сумме 54 тысяч рублей, заявку на который он не подавал», — рассказали в полиции. По подозрению в преступлении задержан житель Сатки, с которым потерпевший лежал в одной палате в городской больнице Златоуста. По данным следствия, подозреваемый получил персональные данные соседа по палате и через интернет оформил на него микрозайм, указав свой номер телефона. Полученные деньги он потратил. Возбуждено дело о мошенничестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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