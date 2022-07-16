Челябинец оформил кредит на соседа по палате

17 июля 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Подозреваемый и потерпевший вместе лежали в больнице Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Сатки (Челябинская область), находясь на лечении в больнице Златоуста, выманил персональные данные соседа по палате, после чего оформил на него кредит. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Челябинской области. «В полицию Златоуста обратился 34-летний местный житель с заявлением о совершении в отношении него мошенничества. Мужчина пояснил, что ему по почте поступают уведомления о необходимости выплаты займа в сумме 54 тысяч рублей, заявку на который он не подавал», — рассказали в полиции. По подозрению в преступлении задержан житель Сатки, с которым потерпевший лежал в одной палате в городской больнице Златоуста. По данным следствия, подозреваемый получил персональные данные соседа по палате и через интернет оформил на него микрозайм, указав свой номер телефона. Полученные деньги он потратил. Возбуждено дело о мошенничестве. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Житель Сатки (Челябинская область), находясь на лечении в больнице Златоуста, выманил персональные данные соседа по палате, после чего оформил на него кредит. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Челябинской области. «В полицию Златоуста обратился 34-летний местный житель с заявлением о совершении в отношении него мошенничества. Мужчина пояснил, что ему по почте поступают уведомления о необходимости выплаты займа в сумме 54 тысяч рублей, заявку на который он не подавал», — рассказали в полиции. По подозрению в преступлении задержан житель Сатки, с которым потерпевший лежал в одной палате в городской больнице Златоуста. По данным следствия, подозреваемый получил персональные данные соседа по палате и через интернет оформил на него микрозайм, указав свой номер телефона. Полученные деньги он потратил. Возбуждено дело о мошенничестве.