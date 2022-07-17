Жителей региона предупредили о похолодании в Пермском крае

18 июля 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, в выходные дни в Пермском крае воздух прогреется до отметки +23 градуса по шкале Цельсия Фото: Сергей Русанов © URA.RU Метеорологи сообщают, что на территории Прикамья на предстоящей неделе (с 18 июля включительно) станет прохладнее. Исследованиями поделились специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «Ожидается похолодание. Температура воздуха в среднем окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса. Жаркая погода с температурой воздуха около +25…+30 градусов сохранится лишь в понедельник и вторник, после чего температура вернется в рамки климатической нормы. Количество осадков в среднем по территории окажется близким к норме, в отдельных районах за счет ливней — немного выше», — написано на сайте проекта. В среду в Прикамье станет еще прохладнее. Температура будет колебаться на отметках от +20 до +25 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг. При этом ливни и грозы прогнозируются в большинстве районов Пермского края. К пятнице температура воздуха существенно не изменится. Днем в отдельных районах возможен небольшой дождь. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Метеорологи сообщают, что на территории Прикамья на предстоящей неделе (с 18 июля включительно) станет прохладнее. Исследованиями поделились специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «Ожидается похолодание. Температура воздуха в среднем окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса. Жаркая погода с температурой воздуха около +25…+30 градусов сохранится лишь в понедельник и вторник, после чего температура вернется в рамки климатической нормы. Количество осадков в среднем по территории окажется близким к норме, в отдельных районах за счет ливней — немного выше», — написано на сайте проекта. В среду в Прикамье станет еще прохладнее. Температура будет колебаться на отметках от +20 до +25 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг. При этом ливни и грозы прогнозируются в большинстве районов Пермского края. К пятнице температура воздуха существенно не изменится. Днем в отдельных районах возможен небольшой дождь.