Клиентов сауны в Челябинске пришлось выгонять с полицией

18 июля 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Клиенты курили в номере сауны и ругались на администратора Фото: Размик Закарян © URA.RU Посетители сауны на улице Краснофлотской в Челябинске устроили дебош, из-за чего их пришлось выводить с полицией. До этого они чуть не подрались с охранниками. «Нетрезвые посетители сауны слишком шумно себя вели и курили в номере вопреки требованиям пожарной безопасности. На просьбу администратора освободить помещение мужчины отвечали нецензурной бранью. Появление бойцов группы быстрого реагирования вызвало у хулиганов агрессию, дело едва не дошло до драки», — сообщается в паблике частного охранного предприятия «Варяг». Охранникам удалось успокоить клиентов сауны. Однако наряд полиции им все же вызвали. По факту инцидента проводится проверка. Клиентам сауны пришлось вызывать полицию Паблик ЧОП «Варяг» в соцсети «ВКонтакте» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Посетители сауны на улице Краснофлотской в Челябинске устроили дебош, из-за чего их пришлось выводить с полицией. До этого они чуть не подрались с охранниками. «Нетрезвые посетители сауны слишком шумно себя вели и курили в номере вопреки требованиям пожарной безопасности. На просьбу администратора освободить помещение мужчины отвечали нецензурной бранью. Появление бойцов группы быстрого реагирования вызвало у хулиганов агрессию, дело едва не дошло до драки», — сообщается в паблике частного охранного предприятия «Варяг». Охранникам удалось успокоить клиентов сауны. Однако наряд полиции им все же вызвали. По факту инцидента проводится проверка.