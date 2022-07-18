Клиентов сауны в Челябинске пришлось выгонять с полицией

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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, сауна, hyatt, хайат, парилка
Клиенты курили в номере сауны и ругались на администратора Фото:

Посетители сауны на улице Краснофлотской в Челябинске устроили дебош, из-за чего их пришлось выводить с полицией. До этого они чуть не подрались с охранниками.

«Нетрезвые посетители сауны слишком шумно себя вели и курили в номере вопреки требованиям пожарной безопасности. На просьбу администратора освободить помещение мужчины отвечали нецензурной бранью. Появление бойцов группы быстрого реагирования вызвало у хулиганов агрессию, дело едва не дошло до драки», — сообщается в паблике частного охранного предприятия «Варяг».

Охранникам удалось успокоить клиентов сауны. Однако наряд полиции им все же вызвали. По факту инцидента проводится проверка.

Клиентам сауны пришлось вызывать полицию

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Посетители сауны на улице Краснофлотской в Челябинске устроили дебош, из-за чего их пришлось выводить с полицией. До этого они чуть не подрались с охранниками. «Нетрезвые посетители сауны слишком шумно себя вели и курили в номере вопреки требованиям пожарной безопасности. На просьбу администратора освободить помещение мужчины отвечали нецензурной бранью. Появление бойцов группы быстрого реагирования вызвало у хулиганов агрессию, дело едва не дошло до драки», — сообщается в паблике частного охранного предприятия «Варяг». Охранникам удалось успокоить клиентов сауны. Однако наряд полиции им все же вызвали. По факту инцидента проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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