Клиентов сауны в Челябинске пришлось выгонять с полицией

Посетители сауны на улице Краснофлотской в Челябинске устроили дебош, из-за чего их пришлось выводить с полицией. До этого они чуть не подрались с охранниками.
«Нетрезвые посетители сауны слишком шумно себя вели и курили в номере вопреки требованиям пожарной безопасности. На просьбу администратора освободить помещение мужчины отвечали нецензурной бранью. Появление бойцов группы быстрого реагирования вызвало у хулиганов агрессию, дело едва не дошло до драки», — сообщается в паблике частного охранного предприятия «Варяг».
Охранникам удалось успокоить клиентов сауны. Однако наряд полиции им все же вызвали. По факту инцидента проводится проверка.
Посетители сауны на улице Краснофлотской в Челябинске устроили дебош, из-за чего их пришлось выводить с полицией. До этого они чуть не подрались с охранниками. «Нетрезвые посетители сауны слишком шумно себя вели и курили в номере вопреки требованиям пожарной безопасности. На просьбу администратора освободить помещение мужчины отвечали нецензурной бранью. Появление бойцов группы быстрого реагирования вызвало у хулиганов агрессию, дело едва не дошло до драки», — сообщается в паблике частного охранного предприятия «Варяг». Охранникам удалось успокоить клиентов сауны. Однако наряд полиции им все же вызвали. По факту инцидента проводится проверка.