Водитель утверждает, что уходила от столкновения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пассажирский автобус маршрута №112С выехал на тротуар в Челябинске. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.

«В 20:43 на Свердловском проспекте напротив дома 67 водитель, женщина 1962 года рождения, управляя автобусом „Нефаз“, не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. Со слов водителя, чтобы предотвратить столкновение. Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в автобусе в момент ДТП пассажиров не было. Водитель управляла автобусом по путевому листу. Вся документация, предусмотренная правилами дорожного движения, была в наличии. По факту аварии ведется проверка.

В момент аварии в автобусе пассажиров не было Отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска

Отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска

Отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска