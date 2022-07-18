Пассажирский автобус выехал на тротуар в Челябинске. Фото

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Презентация новых автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, автобус, городской транспорт, разумова Маргарита
Водитель утверждает, что уходила от столкновения Фото:

Пассажирский автобус маршрута №112С выехал на тротуар в Челябинске. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.

«В 20:43 на Свердловском проспекте напротив дома 67 водитель, женщина 1962 года рождения, управляя автобусом „Нефаз“, не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. Со слов водителя, чтобы предотвратить столкновение. Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в автобусе в момент ДТП пассажиров не было. Водитель управляла автобусом по путевому листу. Вся документация, предусмотренная правилами дорожного движения, была в наличии. По факту аварии ведется проверка.

В момент аварии в автобусе пассажиров не было

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Пассажирский автобус маршрута №112С выехал на тротуар в Челябинске. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска. «В 20:43 на Свердловском проспекте напротив дома 67 водитель, женщина 1962 года рождения, управляя автобусом „Нефаз“, не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. Со слов водителя, чтобы предотвратить столкновение. Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что в автобусе в момент ДТП пассажиров не было. Водитель управляла автобусом по путевому листу. Вся документация, предусмотренная правилами дорожного движения, была в наличии. По факту аварии ведется проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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