18 июля 2022

Челябинец пять лет скрывал убийство подруги, задушенной в лесу

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Мужчина проведет в колонии девять лет (фото из архива) Фото:

Ашинский городской суд вынес приговор 37-летнему мужчине, виновному в убийстве подруги в 2017 году. В течение пяти лет он скрывал, что задушил девушку в лесу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Подсудимый в 2017 году в ходе распития спиртного поссорился со своей знакомой и задушил ее веревкой в лесу. Труп сбросил в яму, облил бензином, поджег, а тело забросал ветками. Потерпевшая все это время числилась без вести пропавшей, убийство было раскрыто лишь в 2022 году», — рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

После задержания мужчина признал вину в убийстве в полном объеме. С учетом предоставленных гособвинителем доказательств он приговорен к девяти годам в колонии особого режима.

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Ашинский городской суд вынес приговор 37-летнему мужчине, виновному в убийстве подруги в 2017 году. В течение пяти лет он скрывал, что задушил девушку в лесу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Подсудимый в 2017 году в ходе распития спиртного поссорился со своей знакомой и задушил ее веревкой в лесу. Труп сбросил в яму, облил бензином, поджег, а тело забросал ветками. Потерпевшая все это время числилась без вести пропавшей, убийство было раскрыто лишь в 2022 году», — рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. После задержания мужчина признал вину в убийстве в полном объеме. С учетом предоставленных гособвинителем доказательств он приговорен к девяти годам в колонии особого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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