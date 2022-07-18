В Челябинской области ввод жилья увеличился в полтора раза

19 июля 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

В регионе в июне введено 196,8 тысяч квадратных метров жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в июне было введено в эксплуатацию 196,8 тысяч квадратных метров жилья, это на 49,6% больше, чем в мае этого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона. «За первое полугодие текущего года в регионе введено 1 млн 111 тысяч квадратных метров жилья, что больше на 51,7% уровня аналогичного периода 2021 года и на 92,4% — 2020 года. Челябинская область за шесть месяцев текущего года показывает темпы ввода жилья выше, чем по Российской Федерации (44,2%) и по УрФО (34,3%)», — рассказали в пресс-службе. Кроме того, площадь объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), введенных в регионе по итогам первой половины 2022 года, составила 671,2 тысячи квадратных метров. Это на 30,2% больше аналогичного периода прошлого года и на 165,1% превышает показатели за 2020 год. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинской области в июне было введено в эксплуатацию 196,8 тысяч квадратных метров жилья, это на 49,6% больше, чем в мае этого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона. «За первое полугодие текущего года в регионе введено 1 млн 111 тысяч квадратных метров жилья, что больше на 51,7% уровня аналогичного периода 2021 года и на 92,4% — 2020 года. Челябинская область за шесть месяцев текущего года показывает темпы ввода жилья выше, чем по Российской Федерации (44,2%) и по УрФО (34,3%)», — рассказали в пресс-службе. Кроме того, площадь объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), введенных в регионе по итогам первой половины 2022 года, составила 671,2 тысячи квадратных метров. Это на 30,2% больше аналогичного периода прошлого года и на 165,1% превышает показатели за 2020 год.