Пермяки стали реже летать по России и за границу

20 июля 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

За первое полугодие 2022 года услугами аэропорта Перми воспользовались 715 656 человек Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Общий пассажиропоток пермского аэропорта снизился на 10% за первое полугодие 2022 года. Пермяки стали реже летать по России на 9,7%, а за границу — на 18,9%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Большое Савино. «Пассажиропоток аэропорта Перми снизился на 10% за первое полугодие 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го», — сообщили в воздушной гавани. Всего за январь—июнь 2022 года услугами пермского аэропорта воспользовались 715 656 человек, 4 639 из них были здесь транзитом. 661 699 пассажиров совершали перелет по стране, а 49 318 — за границу. Больше всего спрос упал на сочинское направление — на этот курорт из Перми полетело на 12,4% меньше человек, чем в прошлом году. Самыми популярными направлениями, пассажиропоток на которые только вырос, стали Минеральные Воды (+33%), Казань (+20,5), Новосибирск (+5,6) и Санкт-Петербург (+3%). Среди зарубежных направлений рост популярности показала только Турция (+15%). Главными причинами снижения пассажиропотока в аэропорту считают закрытие воздушного пространства над южными российскими регионами и ограничения, наложенные на воздушные суда иностранного производства. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Общий пассажиропоток пермского аэропорта снизился на 10% за первое полугодие 2022 года. Пермяки стали реже летать по России на 9,7%, а за границу — на 18,9%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Большое Савино. «Пассажиропоток аэропорта Перми снизился на 10% за первое полугодие 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го», — сообщили в воздушной гавани. Всего за январь—июнь 2022 года услугами пермского аэропорта воспользовались 715 656 человек, 4 639 из них были здесь транзитом. 661 699 пассажиров совершали перелет по стране, а 49 318 — за границу. Больше всего спрос упал на сочинское направление — на этот курорт из Перми полетело на 12,4% меньше человек, чем в прошлом году. Самыми популярными направлениями, пассажиропоток на которые только вырос, стали Минеральные Воды (+33%), Казань (+20,5), Новосибирск (+5,6) и Санкт-Петербург (+3%). Среди зарубежных направлений рост популярности показала только Турция (+15%). Главными причинами снижения пассажиропотока в аэропорту считают закрытие воздушного пространства над южными российскими регионами и ограничения, наложенные на воздушные суда иностранного производства.